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Новый собственник: Бассейн в Писковичах заработает осенью

15 Февраля 2017 - 09:46
Главная → Заметки → Общество
​Автор проекта спортивной двойки в Борисовичах взялся за восстановление некогда популярного бассейна в пяти минутах езды от Пскова
Популярный у псковичей бассейн в Писковичах построили 22 года назад. Он принадлежал местной птицефабрике. Многие псковичи хорошо помнят время, когда этот бассейн был чуть ли ни единственным доступным для горожан. Ведь городской бассейн «Барс» работал с детскими спортивными секциями, «Электрон» был закрыт, еще не было ни «Универсанта», ни бассейна в «Простории», о бассейне в спортивной двойке на Завеличье еще и речи не шло...

Несколько лет назад предприятие разорилось, бассейн стал балластом, и собственник начал поиск покупателя. Чтобы спасти родное учреждение, коллектив сотрудников создал ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс», заведующий взял бассейн в аренду. Но к концу года стало понятно: комплекс им не потянуть, он просто не окупается. Местные активисты предпринимали шаги, чтобы спасти бассейн – писали письма в администрацию области и на сайт губернатора. Председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин неоднократно сообщал, что о проблеме в администрации знают и ищут пути решения. Искали инвестора и… нашли.


Затраты на реконструкцию спорткомплекса окупятся через 5 лет.
 

Снести и сделать заново 

Спуск в обезвоженный бассейн в Писковичах занимает больше времени, чем привычный прыжок в воду с бортика. Но когда еще доведется вот так, в пальто и сапогах, походить по дну этого знакомого спортивного объекта? Тем более не позднее чем этой осенью бассейн снова откроет двери любителям плаванья. Причем двери, а также окна, стены, крыша и шкафчики в раздевалках – все будет новое и современное. Работы по ремонту этой части спорткомплекса начнутся уже этой весной.
Подробностями с «Псковской правдой» поделился новый владелец спорткомплекса «Писковичи» Дмитрий Димитрюк.

- Планируем все демонтировать и сделать заново из современных материалов, - говорит Дмитрий Димитрюк. - Будем полностью менять окна, потолок будет подвесной, также новую систему вентиляции установим, чтобы лишней влаги не было и не капало с полотка. Освещение тоже будет другим, современным, с использованием энерго-сберегающих ламп.

 

Бассейн как был самым бюджетным, так и останется.


Подготовка к предстоящему ремонту уже ведется: подвозятся стройматериалы, а в бассейне постепенно снимается старая плитка. Новая облицовка – пожалуй, единственное изменение самой чаши бассейна. Как и раньше, здесь будут три глубокие дорожки (до 1,4 м) и одна детская. 

- Детская дорожка останется. У нас же в городе с детскими бассейнами проблема: мест для обучения дошкольников плаванью практически нет, - говорит собеседник.

Стены в помещении планируется утеплить – соответствующие материалы уже закуплены. Те, кто плавал здесь раньше, наверное, помнят, что на контрасте с теплой водой воздух всегда был достаточно холодным, особенно в зимнее время. Поэтому выходящие из воды пловцы нередко направлялись прямиком в сауну – греться.

Кстати, будущие посетители спорткомплекса не будут лишены этого приятного бонуса. Сауна останется на прежнем месте, а в соседнем помещении для любителей пара откроется еще одна баня – турецкая. И, конечно, строители отремонтируют душевые и раздевалки и поставят новые шкафчики с электронными замками.

 

Когда чемпионат области среди детей проходит, свободных мест нет. Тут такие страсти кипят – не пересказать!

 

Низкие цены и чистая вода

Замены ждет и система очистки воды. Преимущество приобретенной для спорткомплекса системы, по словам собеседника, именно в том, что она новая: более современные насосы, теплообменники, наполнители. Все это должно способствовать тому, чтобы поступающая из скважины вода соответствовала всем санитарным нормам. 

Решение другого важного вопроса – об отоплении – тоже найдено. 

- Первое, что надо сделать, – провести 200 метров газопровода, тогда будет своя котельная. Топиться от «Теплосетей» очень дорого. А здесь тепло можно регулировать, да и газ будет стоить ощутимо дешевле, - говорит Дмитрий. 


Но несмотря на то, что впереди много работы и, соответственно, много затрат, цены для посетителей останутся доступными: 

- Если сделать цены выше, вы же не пойдете, - резонно замечает владелец спорткомплекса. - Бассейн как был самым бюджетным, так и останется. Дворцов делать не планируем. Но зато тут будет чистая вода.
 

И футбол, и бадминтон

Наглядным доказательством того, что планы не останутся только планами, может служить вторая часть комплекса – спортивный зал, начавший работу после ремонта еще осенью прошлого года. Площадка полностью переделана и расширена. Площадь ее составляет 42 на 24 метра, высота до низа конструкций – 11 метров. То есть можно проводить самые разные соревнования. Недавно установили трибуны на 80 мест. Вдоль трибун и под потолком - защитные сетки. 

Только замена пола обошлась в сумму порядка 3 млн рублей. Но «этот пол, наверное, лучший в регионе», говорит Дмитрий. И его достоинство не только в том, что он выдержит еще не один десяток лет, но и в особом покрытии, которое снижает нагрузку на позвоночник.

- По размеру этот зал чуть меньше, чем в «Двойке», - говорит Дмитрий. – В выходные он с 9 утра до 10 вечера занят, в будни - с 5 дня и до 12 ночи. Здесь занимается секция по мини-футболу «Бригантина», три группы волейбола, одна – баскетбола. А когда чемпионат области среди детей проходит, свободных мест нет. Ребята бьются, как гладиаторы. Тут такие страсти кипят - не пересказать!

 

Где спорт – алкоголю не место!


Еще несколько раз в неделю в зале проходят занятия по бадминтону.

- Это олимпийский вид спорта,- пояснил Дмитрий. – У нас играет до 30 человек. И все больше и больше их становится. 
 

Страшно интересно

Для спортсменов оборудованы раздевалки и душевые. Есть помещения для людей с ограниченными возможностями. Не хватает только кафе. 

- Кофейный автомат поставим, - обещает Дмитрий. – А вот никакого пива здесь не будет. Это не аквапарк, не развлекательный объект. На спортивном объекте продажа алкоголя запрещена. Где спорт – алкоголю не место.

- Тут еще работать и работать, - признается инвестор.

- А не страшно было браться за такой объем? 

- Но интересно же!

От первого лица

Предприятие «Псковский институт промышленного и гражданского проектирования», руководителем которого является Дмитрий Димитрюк, занимается разработкой проектов строительства и реконструкции в области архитектуры. В частности, предприятие делало проект реконструкции здания областного суда в Пскове. Зачем успешному предпринимателю полуразвалившийся бассейн? Чего ради выкупать спорткомплекс в Писковичах и вкладывать в него деньги? 

- Только бизнес. Здесь речи о благотворительности не идет, - честно признается Дмитрий. -  Закрытие бассейна в Писковичах два года назад вызвало общественный резонанс: многие спортсмены, посещавшие комплекс, были недовольны. А поскольку организация, которую я возглавляю, спроектировала много спортивных объектов в Пскове (спорткомплекс «Олимп» («двойка»), частично - Ледовый дворец), председатель областного комитета по спорту Иван Штылин предложил мне заняться этой проблемой. На тот момент у спорткомплекса было несколько собственников, велось конкурсное управление. Сначала я взял спорткомплекс в аренду на год. И когда понял, что он приносит небольшой, но стабильный доход, выкупил его.  Процедура покупки была очень сложной и заняла около двух лет. 


По словам собеседника, деньги объект приносит небольшие. Спортивные группы, которые там занимаются, платят за аренду не много. Тем не менее инвестор надеется, что все вложения в реконструкцию объекта окупятся в ближайшие пять лет.
 

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Родинский
15 Февраля 2017 - 10:32
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