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Женское дело. Медсестёр и лаборантов зовут на службу по контракту

13 Февраля 2017 - 12:01
Главная → Заметки → Общество
Офицеры рассказали, чем хороша военная служба по контракту и ответили на вопросы читателей «Псковской правды»

Основная мотивация тех, кто выбирает службу по контракту, это стабильность, социальные гарантии, неплохие по псковским меркам деньги и возможность взять ипотеку на льготных условиях.

Средняя зарплата контрактника в Псковской области составляет 23-35 тысяч рублей. Военнослужащим по контракту положены различные надбавки: за прыжки, звания, должности, службу за границей.

- Конечно, не бывает все и сразу, годик придется попотеть, - предупредил начальник пункта отбора Псковской области Валерий Бартенев. – А потом можно зарабатывать.

В прошлом году на пункты отбора пришли 1339 человек, из них отобрали 800. Большинство остались в Пскове, 30 человек уехали служить на Северный флот.

77 человек из числа выпускников вузов, не служивших в армии, предпочли контрактную службу. Напомним, у выпускников вузов есть выбор: либо служить год срочной службы, либо отдать два года службе по контракту. С апреля 2017 года такой же выбор решили предоставить и людям со средним специальным образованием.

- У контрактников есть преимущества, они могут выбирать воинскую часть, - напомнил Валерий Бартенев. – Призывники едут туда, куда пошлет родина.

По итогам за 2016 год мы вошли в десятку лучших пунктов отбора в Западном военном округе, а по работе с выпускниками вузов – в тройку.

 

Среди контрактников неизменно востребованными оказываются водители категорий С, D, Е, технические специальности, особенно связанные с компьютерами и связью.

- Новая техника требует высококвалифицированных специалистов. Мы живем не в каменном веке. Армия сейчас – это не автомат с лопатой, - сказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев. – Нынешних контрактников привлекает работа с беспилотниками и новейшими компьютерными технологиями.

Первый контракт можно заключить в возрасте от 18 до 40 лет, повторный до 47 лет. По прошествии двух контрактных сроков можно купить квартиру, используя целевой жилищный займ.

Первый контракт можно заключить сроком на 2 или 3 года.

 

- Не только молодежь, но и граждане среднего возраста 28-33 лет заключают контракты на военную службу, - рассказал Дмитрий Зайцев. – Это люди, которые не смогли реализоваться в гражданской сфере, не нашли себя и хотят начать новую жизнь.

У людей с высшим образованием есть возможность получить офицерские погоны. Их отправляют на краткосрочные курсы от 4 до 6 месяцев, а по окончании присваивают звание лейтенант.

- Минобороны с каждым годом будет увеличивать число контрактников, - сказал Валерий Бартенев. – Им будут предоставлять дополнительные годы. В конечном итоге вся российская армия будет укомплектована контрактниками.

Контрактником можно быть всю жизнь. Предельный срок службы по контракту для мужчин 50 лет.

Контрактная служба привлекает не только молодых людей, но и девушек. Правда, в прошлом году на службу по контракту взяли всего шестерых представительниц прекрасного пола. Для них нашлись вакансии медработников, музыкантов, операторов со знанием иностранных языков.

- Дело не в том, что нет желающих, - пояснил Валерий Бартенев. – У нас просто нет мест. Девушки, отобранные в предыдущие годы, исправно несут службу и место работы менять не собираются.

Не граждане РФ от 19 до 30 лет тоже могут заключить контракт, правда, их возьмут не на все должности и не вовсе воинские части. Срок их службы продлится пять лет. Повторный контракт можно будет заключить только, если они стали гражданами РФ.

Военные ищут новые формы работы. 25 февраля в Пскове пройдет всероссийский чемпионат по киберспорту (по компьютерным играм). Вербовать на контрактную службу будут даже там, завлекая геймеров выставкой реального оружия.

 

Важно

Мобильный пункт отбора в 2017 году будет работать:

9 мая в городе Великие Луки

1 июня в Пскове (Кресты)

2 августа в Пскове (стадион «Машиностроитель»)

2 сентября в Пскове (на территории дивизии)

С 22 по 24 сентября в Пскове (Череха)

17 и 18 ноября в Пскове (на территории дивизии).

 

Вопрос-ответ

 Вопрос: Возможно ли восстановиться на контрактную службу в ВДВ после увольнения с вооруженных сил ВДВ по статье «Несоблюдение контракта»? И если это возможно, то чего для этого нужно сделать?

 Ответ: Все зависит от тяжести дисциплинарного проступка, вследствие которого вы были уволены с военной службы, а также отзывов Ваших прежних прямых командиров (начальников), с которыми вы проходили службу. В любом случае вам необходимо сначала обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, где вы получите подробную консультацию у наших специалистов.
 

 Вопрос: Можно ли поступить на службу по контракту, не имея срочной службы, но имея высшее образование? Если по ВВК группа годности Б-4, то какие должности на военной службе по контракту?

 Ответ: Возможность такая есть. Но к вам есть ряд вопросов. Имеется ли у вас на руках военный билет? По какой причине Вы не проходили службу по призыву, если годность по состоянию здоровья Б-4? Для вас на сегодняшний день имеются вакантные воинские должности в отдельной мотострелковой бригаде в г. Пскове, учебном центре РВСН, г. Остров, а также в ряде воинских частей Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ за пределами Псковской области. Для получения подробной консультации у наших специалистов рекомендуем Вам обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45.
 

 Вопрос: Хочу восстановиться в 25-ю мотострелковую бригаду.

 Ответ: Возможность такая имеется. На сегодняшний день в данной воинской части имеется большое количество вакантных воинских должностей разного профиля. Для получения подробной консультации у наших специалистов рекомендуем вам обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45.
 

 Вопрос: Берут ли сейчас девушек на службу?

 Ответ: Да, берут. Но, к сожалению, имеются ограничения по воинским должностям, подлежащим замещению военнослужащими женского пола. В данный момент осуществляется набор женщин на воинские должности: медицинская сестра, фельдшер, лаборант, помощник солиста.
 

 Вопрос: В РХБЗ можно поступить? (сержант срочной службы, заместитель командира взвода).

 Ответ: Есть вакантные воинские должности – химик, старший химик, водитель-химик. Для получения подробной консультации у наших специалистов рекомендуем Вам обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45.
 

 Вопрос: Почему женщин не хотят брать на службу по контракту? Почему такая дискриминация?

 Ответ: Дискриминации здесь никакой нет. В соответствии с законодательством РФ существует перечень воинских должностей, допускающих их замещение военнослужащими женского пола. Как правило, это операторские должности, должности, обеспечения, а также подразумевающие работу со средствами связи и наблюдения, должности медработников. К сожалению, в ВС РФ женщины не могут занимать должности специального назначения, водительские, а также в подразделениях, связанных с выполнением специальных задач.
 

 Вопрос: Хочется поступить на контрактную службу. Берёте ли женщин? Имеются ли преимущества у тех, кто имеет высшее образование?

 Ответ: Преимущество безусловно имеют женщины, получившие высшее образование, и желательно по родственной военно-учетной специальности. Для получения подробной консультации у наших специалистов рекомендуем Вам обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45.
 

 Вопрос: Одно из преимуществ, о котором говорило военное руководство по федеральным каналам, если человек отслужил первый контракт, и подписывает второй контракт, он имеет право получить заочное образование высшее бесплатно. Но у нас никаких нормативов нет. В вузах об этом никто не знает. Люди учатся платно. Почему?

 Ответ: Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, имеется возможность для бесплатного обучения на подготовительных курсах и последующего заочного обучения в ВУЗах страны. Но, к сожалению, перечень ВУЗов, имеющих договор с МО РФ о бесплатном (льготном) обучении военнослужащих достаточно ограничен. В основном это касается ВУЗов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Сведения ежегодно обновляются, по мере включения (исключения) ВУЗов, участников программы.
 

 Вопрос: Положено ли служебное жилье, если есть постоянная прописка по месту службы (прописка в квартире родителей)? Есть жена и ребенок сейчас живем на съёмной квартире и даже поднаем не получить.

 Ответ: Для развернутого ответа необходима подробная информация. У вас имеется только прописка, или также доля имущества, находящегося в собственности (добровольного отказа от собственности в течении нескольких лет)? Если у вас и вашей супруги, детей не зарегистрирована собственность (доля) на территории г. Пскова, Псковского района, вы можете быть признанным нуждающимся в служебном жилом помещении (подтверждаете этот факт справками из регистрационной палаты об отсутствии собственности у каждого члена семьи). Затем вам должны в ДЖО по Псковской области выдать соответствующую справку и поставить в очередь на получение служебного жилья.
 

 Вопрос: Вот говорят: водители в армии всегда нужны. Я – женщина. Владею несколькими категориями прав. Стаж вождения – 16 лет. Почему, когда я обращалась в военкомат, мне заявили, что девушки им не нужны (исключение – медработники и музыканты). Что за дискриминация? Насколько мне известно, многие должности в армии не имеют ограничений по принадлежности к полу.

 Ответ: Ответ на похожий вопрос был уже дан. Но ещё раз хотим подчеркнуть – дискриминации здесь никакой нет. Пункт отбора, как и любое другое структурное подразделение МО РФ в своей работе руководствуется нормами Законодательства РФ, которые четко определяют перечень воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими женского пола (т.е. должности, не связанные с обеспечением выполнения боевых задач, несения боевого дежурства, караульной службы).
 

 Вопрос: Как устроится на военную службу по контракту с медицинским образованием? У кого можно узнать, куда обратиться, чтобы понять, есть места или нет?

 Ответ: По данному вопросу для получения подробной консультации у наших специалистов рекомендуем Вам обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45. При себе Вам необходимо иметь паспорт, военный билет, диплом об образовании. Часы приема: 9.00-18.00 по рабочим дням.
 

 Вопрос: Возьмут ли на службу девушку, у которой на теле есть татуировки?

 Ответ: Конкретных ограничений по наличию татуировок для поступления на военную службу по контракту нет. Главное, чтобы вы соответствовали требованиям по уровню образования, профессионально-психологической пригодности, по медицинским показателям, физической подготовленности для кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, а также не привлекались к уголовной ответственности.
 

 Вопрос: В 2011 году у меня был дембель. Служил срочником в в/ч 64044. Комбриг предлагал контракт. Сказал, мол, подписывай останешься у нас, с гражданки вернутся будет нереально. Я отказался. С тех пор прошло 6 лет. Появилось желание подписать контракт. А как сделать, чтоб в родную часть попасть не знаю. Скажите, это реально? Уж больно убедителен был комбриг. Что нужно для этого сделать? Если можно, то поэтапно.

 Ответ: В данный момент имеются вакантные воинские должности в в/ч 64044. Для того, чтобы стать кандидатом для поступления на военную службу по контракту, Вам необходимо обратиться в пункт отбора по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, тел. 8(8112)66-73-45. При себе вам необходимо иметь паспорт, военный билет, диплом об образовании. Часы приема: 9.00-18.00 по рабочим дням. В пункте отбора Вас сориентируют на конкретную воинскую должность, после чего вы заполняете первичные документы: заявление, анкету, автобиографию. Затем, вы направляетесь для прохождения мероприятий проф. отбора, получаете в пункте карту медицинского освидетельствования, проходите мед. комиссию, выполняете нормативы по физподготовке. После прохождения всех отборочных мероприятий вы приносите копии Ваших документов (паспорт, военный билет, характеристику и т.д.) Затем ожидаете, когда в отношении вас состоится приказ о назначении на должность и направляетесь служить в свою воинскую часть. Среднее время трудоустройства с момента написания заявления до прибытия в воинскую часть – 30 дней.
 

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