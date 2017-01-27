Масленица в Пскове: Без лошадей, но с чучелом
Гостей накормят свежеиспеченными блинами, бесплатно прокатят на специально созданных деревянных аттракционах, сжигая 5-метровое чучело
В этом году Масленица в Пскове будет ранней – провожать зиму и встречать весну горожане и гости города будут уже 26 февраля. Организаторы надеются на хорошую погоду – с легким морозцем и без обычной для конца зимы слякоти и грязи – и уже готовят праздничную программу. О том, какие традиционные развлечения ожидают псковичей и что нового будет в этом году на Масленице, «Псковской правде» рассказал начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов.
- Масленица – один из самых любимых праздников жителей нашего города. Горожане его очень любят и часто приходят отдыхать целыми семьями, - отметил наш собеседник. - Как всегда, будет много интерактивных площадок в русском духе. Гости праздника смогут поучаствовать в боях на мешках и подушках, попробовать силы в перетягивании каната и других знакомых по прошлым годам конкурсах.
- Часть мы планируем изготовить сами, их изготовлением займется городской парк культуры. Другую часть планируем заказать на заводе. Это будут аттракционы в старинном русском духе: деревянная горка, возможно, качели на канатах. Очень сложных аттракционов не планируется, так как самое главное – безопасность, - пояснил Юрий Мартынов.
По его словам, аттракционы необходимо будет установить за короткое время – с 7 утра, когда будет перекрыто движение транспорта, до 11 часов. Поэтому, вероятнее всего, их соберут заранее рядом с Октябрьской площадью и перед началом праздника передвинут на место работы.
- Все аттракционы будут бесплатные. Поставим для общего веселья и развлечения, чтобы дети и родители были довольны, - отметил начальник управления культуры.
- Торговлю мы планируем организовать по периметру Октябрьского проспекта и ул. Советской. А весь интерактив будет в центре. На Октябрьской площади торговли практически не будет, только несколько точек мастеров.
Движение по Октябрьскому будет перекрыто с 7 утра. Автобусы будут ходить в объезд Октябрьской площади. Хотя, возможно, часть Октябрьской площади откроют для спецтранспорта и автобусов. Этот вопрос еще будет решаться на оргкомитете по подготовке праздника.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2003, 2004).
Планируется и традиционный Блинный аукцион, организацией которого занимается служба 053. Палатка, где прямо на глазах зрителей будут печь и продавать блины, разместится возле памятника княгине Ольги. Как всегда, навыки по выпеканию блинов покажут местные знаменитости.
- У нас традиционно участвует в Блинном аукционе глава города И.Н. Цецерский, глава администрации И.В. Калашников, а также областные чиновники, - отметил Юрий Мартынов.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2005, 2006).
- Чучело Масленицы очень большим не будет. Максимальная высота – 4,5-5 метров. Его уже много лет подряд делает городской парк культуры. Как, впрочем, и другой инвентарь для праздника.
Мастера, изготавливающие главный символ Масленицы, стараются не повторяться. Чучело каждый год разное!
- Нередко слышу мнения о том, что нужно отказаться от этого обряда, так как сжигание Чучела – это языческая традиция. Но ведь все ждут завершения праздника. В Новый год это фейерверк, а здесь точка будет поставлена именно когда подожгут чучело Масленицы. В прошлом году видел многих людей, перемазанных сажей. Но зато всем было весело!
Как менялось с годами чучело Масленицы (2007, 2008).
- Раньше в праздничной программе были катания на лошадях. Но так как в толпе людей лошади могут испугаться, пришлось отказаться от этого.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2009, 2013, 2015).
За порядком на празднике будут следить полицейские. Кроме того, основные улицы, связанные с Октябрьской площадью, возможно, будут перекрыты или бетонными блоками, или большегрузными автомобилями. Цель таких мер – не допустить террористических актов, подобных тем, что были в Европе.
Тем более ожидается, что праздник будет действительно массовым.
- Порядка 20-30 тысяч человек пришли на праздник в прошлом году. В этом году будет не меньше. А если еще будет хорошая погода – то и настроение у людей будет хорошее.
- Масленица – один из самых любимых праздников жителей нашего города. Горожане его очень любят и часто приходят отдыхать целыми семьями, - отметил наш собеседник. - Как всегда, будет много интерактивных площадок в русском духе. Гости праздника смогут поучаствовать в боях на мешках и подушках, попробовать силы в перетягивании каната и других знакомых по прошлым годам конкурсах.
Деревянные новинкиВ этом году из соображений безопасности полетов на воздушном шаре не будет. Зато на Октябрьской площади установят деревянные аттракционы, которые будут изготовлены специально для праздника.
- Часть мы планируем изготовить сами, их изготовлением займется городской парк культуры. Другую часть планируем заказать на заводе. Это будут аттракционы в старинном русском духе: деревянная горка, возможно, качели на канатах. Очень сложных аттракционов не планируется, так как самое главное – безопасность, - пояснил Юрий Мартынов.
По его словам, аттракционы необходимо будет установить за короткое время – с 7 утра, когда будет перекрыто движение транспорта, до 11 часов. Поэтому, вероятнее всего, их соберут заранее рядом с Октябрьской площадью и перед началом праздника передвинут на место работы.
- Все аттракционы будут бесплатные. Поставим для общего веселья и развлечения, чтобы дети и родители были довольны, - отметил начальник управления культуры.
По прежней схемеПоследние два года Масленица проходит на территории Октябрьской площади и Детского парка. В этом году схема расположения праздничных площадок будет такой же: Октябрьская площадь – Детский парк - Октябрьский проспект до ул. Некрасова и ул. Советская до банка ВТБ24.
- Торговлю мы планируем организовать по периметру Октябрьского проспекта и ул. Советской. А весь интерактив будет в центре. На Октябрьской площади торговли практически не будет, только несколько точек мастеров.
Движение по Октябрьскому будет перекрыто с 7 утра. Автобусы будут ходить в объезд Октябрьской площади. Хотя, возможно, часть Октябрьской площади откроют для спецтранспорта и автобусов. Этот вопрос еще будет решаться на оргкомитете по подготовке праздника.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2003, 2004).
Праздничное меню- Мы всегда ставим задачу, чтобы поменьше было шашлыков и побольше блинов. И на самом деле блинов всегда больше, - отметил Юрий Мартынов. - Стараемся привлекать предприятия общепита, у которых есть блинницы. Чтобы они выпекали блины прямо на месте.
Планируется и традиционный Блинный аукцион, организацией которого занимается служба 053. Палатка, где прямо на глазах зрителей будут печь и продавать блины, разместится возле памятника княгине Ольги. Как всегда, навыки по выпеканию блинов покажут местные знаменитости.
- У нас традиционно участвует в Блинном аукционе глава города И.Н. Цецерский, глава администрации И.В. Калашников, а также областные чиновники, - отметил Юрий Мартынов.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2005, 2006).
Гори-гори ясно!Завершится праздник в 15 часов традиционно – на Октябрьской площади торжественно сожгут чучело Масленицы:
- Чучело Масленицы очень большим не будет. Максимальная высота – 4,5-5 метров. Его уже много лет подряд делает городской парк культуры. Как, впрочем, и другой инвентарь для праздника.
Мастера, изготавливающие главный символ Масленицы, стараются не повторяться. Чучело каждый год разное!
- Нередко слышу мнения о том, что нужно отказаться от этого обряда, так как сжигание Чучела – это языческая традиция. Но ведь все ждут завершения праздника. В Новый год это фейерверк, а здесь точка будет поставлена именно когда подожгут чучело Масленицы. В прошлом году видел многих людей, перемазанных сажей. Но зато всем было весело!
Как менялось с годами чучело Масленицы (2007, 2008).
Улицы перегородят большегрузамиК обеспечению порядка организаторы относятся серьезно. Именно повышенные меры безопасности вынуждают отказаться от многих рискованных развлечений:
- Раньше в праздничной программе были катания на лошадях. Но так как в толпе людей лошади могут испугаться, пришлось отказаться от этого.
Как менялось с годами чучело Масленицы (2009, 2013, 2015).
За порядком на празднике будут следить полицейские. Кроме того, основные улицы, связанные с Октябрьской площадью, возможно, будут перекрыты или бетонными блоками, или большегрузными автомобилями. Цель таких мер – не допустить террористических актов, подобных тем, что были в Европе.
Тем более ожидается, что праздник будет действительно массовым.
- Порядка 20-30 тысяч человек пришли на праздник в прошлом году. В этом году будет не меньше. А если еще будет хорошая погода – то и настроение у людей будет хорошее.
Комментарии: 4
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Комментарии
Анонимный
27 Января 2017 - 11:52
Куда катимся? Какому дебилу лошади мешали? Мозги законникам надо у Гудвина попросить
Гудвин Анониму!
27 Января 2017 - 13:02
А может пора и тебе о мозгах подумать, ЛОШАДЬ и ТОЛПА народу НЕ СОВМЕСТИМЫ!!!
Анонимный
27 Января 2017 - 13:17
Какие, нах, лошади? Засрут весь праздник!
Анонимный
27 Января 2017 - 13:31
Нашему народу не хватает культуры.везде мат и грубось.давайте учиться уважать друг друга!
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