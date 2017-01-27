​Гостей накормят свежеиспеченными блинами, бесплатно прокатят на специально созданных деревянных аттракционах, сжигая 5-метровое чучело

Деревянные новинки

По прежней схеме



Как менялось с годами чучело Масленицы (2003, 2004).

Праздничное меню





Как менялось с годами чучело Масленицы (2005, 2006).

Гори-гори ясно!



Как менялось с годами чучело Масленицы (2007, 2008).

Улицы перегородят большегрузами



Как менялось с годами чучело Масленицы (2009, 2013, 2015).

В этом году Масленица в Пскове будет ранней – провожать зиму и встречать весну горожане и гости города будут уже 26 февраля. Организаторы надеются на хорошую погоду – с легким морозцем и без обычной для конца зимы слякоти и грязи – и уже готовят праздничную программу. О том, какие традиционные развлечения ожидают псковичей и что нового будет в этом году на Масленице, «Псковской правде» рассказал начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов.- Масленица – один из самых любимых праздников жителей нашего города. Горожане его очень любят и часто приходят отдыхать целыми семьями, - отметил наш собеседник. - Как всегда, будет много интерактивных площадок в русском духе. Гости праздника смогут поучаствовать в боях на мешках и подушках, попробовать силы в перетягивании каната и других знакомых по прошлым годам конкурсах.В этом году из соображений безопасности полетов на воздушном шаре не будет. Зато на Октябрьской площади установят деревянные аттракционы, которые будут изготовлены специально для праздника.- Часть мы планируем изготовить сами, их изготовлением займется городской парк культуры. Другую часть планируем заказать на заводе. Это будут аттракционы в старинном русском духе: деревянная горка, возможно, качели на канатах. Очень сложных аттракционов не планируется, так как самое главное – безопасность, - пояснил Юрий Мартынов.По его словам, аттракционы необходимо будет установить за короткое время – с 7 утра, когда будет перекрыто движение транспорта, до 11 часов. Поэтому, вероятнее всего, их соберут заранее рядом с Октябрьской площадью и перед началом праздника передвинут на место работы.- Все аттракционы будут бесплатные. Поставим для общего веселья и развлечения, чтобы дети и родители были довольны, - отметил начальник управления культуры.Последние два года Масленица проходит на территории Октябрьской площади и Детского парка. В этом году схема расположения праздничных площадок будет такой же: Октябрьская площадь – Детский парк - Октябрьский проспект до ул. Некрасова и ул. Советская до банка ВТБ24.- Торговлю мы планируем организовать по периметру Октябрьского проспекта и ул. Советской. А весь интерактив будет в центре. На Октябрьской площади торговли практически не будет, только несколько точек мастеров.Движение по Октябрьскому будет перекрыто с 7 утра. Автобусы будут ходить в объезд Октябрьской площади. Хотя, возможно, часть Октябрьской площади откроют для спецтранспорта и автобусов. Этот вопрос еще будет решаться на оргкомитете по подготовке праздника.- Мы всегда ставим задачу, чтобы поменьше было шашлыков и побольше блинов. И на самом деле блинов всегда больше, - отметил Юрий Мартынов. - Стараемся привлекать предприятия общепита, у которых есть блинницы. Чтобы они выпекали блины прямо на месте.Планируется и традиционный Блинный аукцион, организацией которого занимается служба 053. Палатка, где прямо на глазах зрителей будут печь и продавать блины, разместится возле памятника княгине Ольги. Как всегда, навыки по выпеканию блинов покажут местные знаменитости.- У нас традиционно участвует в Блинном аукционе глава города И.Н. Цецерский, глава администрации И.В. Калашников, а также областные чиновники, - отметил Юрий Мартынов.Завершится праздник в 15 часов традиционно – на Октябрьской площади торжественно сожгут чучело Масленицы:- Чучело Масленицы очень большим не будет. Максимальная высота – 4,5-5 метров. Его уже много лет подряд делает городской парк культуры. Как, впрочем, и другой инвентарь для праздника.Мастера, изготавливающие главный символ Масленицы, стараются не повторяться. Чучело каждый год разное!- Нередко слышу мнения о том, что нужно отказаться от этого обряда, так как сжигание Чучела – это языческая традиция. Но ведь все ждут завершения праздника. В Новый год это фейерверк, а здесь точка будет поставлена именно когда подожгут чучело Масленицы. В прошлом году видел многих людей, перемазанных сажей. Но зато всем было весело!К обеспечению порядка организаторы относятся серьезно. Именно повышенные меры безопасности вынуждают отказаться от многих рискованных развлечений:- Раньше в праздничной программе были катания на лошадях. Но так как в толпе людей лошади могут испугаться, пришлось отказаться от этого.За порядком на празднике будут следить полицейские. Кроме того, основные улицы, связанные с Октябрьской площадью, возможно, будут перекрыты или бетонными блоками, или большегрузными автомобилями. Цель таких мер – не допустить террористических актов, подобных тем, что были в Европе.Тем более ожидается, что праздник будет действительно массовым.- Порядка 20-30 тысяч человек пришли на праздник в прошлом году. В этом году будет не меньше. А если еще будет хорошая погода – то и настроение у людей будет хорошее.