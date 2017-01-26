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Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование (ЭКСКЛЮЗИВ)

26 Января 2017 - 13:10
Главная → Заметки → Общество
Всемирно известный дизайнер, чьи платья носят Леди Гага и Ева Лонгория, будет учить псковских подростков
Она работала с группами «Гости из будущего», «Отпетые Мошенники», Reflex, «Чай вдвоем», «Сливки». Создавала образы для популярных актеров Константина Хабенского, Андрея Мерзликина, Екатерины Гусевой, Анны Ковальчук. Сейчас одежда под маркой AlinaGerman продается в Америке, в Азии и в Европе. Что заставило Алину Герман запустить именно в Псковской области авторский проект?!

За полтора года пятьдесят девятиклассников научатся не только швейному искусству, но и узнают, как стать успешным человеком, яркой индивидуальностью и настоящим мастером своего дела.   
 
Задача проекта — заинтересовать молодежь, дать востребованную и интересную профессию, помочь реализовать себя в родном регионе. А также поднять престиж работы в отрасли.
 

За несколько дней до официального старта революционного для региона проекта «Большое будущее» в пресс-центре «Псковской правды» Алина Герман эксклюзивно для читателей издания рассказала, как родилась идея и почему площадкой был выбран Псков.
 
Невероятно энергичная, харизматичная с очень быстрой и грамотной речью Алина тут же по полочкам разложила всю философию и смысл проекта. Сумела убедить в том, что сможет сделать из наших ребят успешных, состоятельных людей. Людей уверенных, счастливых. Без лишних страхов и надуманных барьеров.


Все аргументы успешная бизнеследи подкрепляла примерами из своего подросткового прошлого и настоящего современных детей. То и дело возвращалась к проблемам импортозамещения в легкой промышленности. Но всякий раз доказывала, что возродить отрасль, обучить влюбленных в свое дело (а не пришедших в колледжи из-за безнадеги) высококлассных специалистов реально.


Сама Алина уверена, чтобы добиться успеха, надо восставать против стереотипов и навязанных ценностей, делать только то, что тебе интересно и работать по двадцать пять часов в сутки. Теперь Алина готова передавать свой опыт тем, кто только в начале пути.
 
- Алина, как родилась идея проекта?

- Я очень рано ушла из дома и начала свою взрослую жизнь. В шестнадцать я уже работала. Я всегда стремилась помогать другим людям и искала для этого возможности. Года четыре назад я стала ездить по детским домам и очень быстро осознала, что детям не нужны апельсины и деньги, которые ты переводишь директорам. Нужно делать что-то еще. Однажды я сказала воспитанникам одного из детских домов: «Тому, кто станет хорошо учиться, кто улучшит свои результаты к концу года, я подарю выпускное платье мечты». Успеваемость поднялась на 50%. И мы действительно подарили эти платья. Но мы сделали главное – мы замотивировали детей.


Тогда же одна талантливая девочка нарисовала свое платье сама. Я увидела эскиз и сказала: «Давай я оплачу тебе художественную школу, потом колледж и институт». Но ребенок ко мне больше с этим вопросом не вернулся. Тогда я поняла, что эти дети совсем не умеют мечтать. Они не верят. И они совсем социально потеряны. Чем больше я общалась с подростками и их родителями, тем больше понимала, что существует огромный разрыв. Дети либо предоставлены сами себе и ничем полезным не заняты (тратят силы на соцсети и утром едва просыпаются), либо вынуждены делать то, что хотят от них родители (посещают какие-то занятия, готовятся к какой-то чужой неинтересной для них и ненужной жизни). Подростки поголовно инфантильны и не владеют инструментом для принятия решений. Меня этот факт поразил. Я сама не так давно была подростком, причем, таким сложным, что это даже трудно представить. Меня выгнали из семи школ.
 
Первый раз в жизни я поняла, что люблю учиться только в двадцать четыре года, когда я училась в лондонской академии, куда поступила без единого экзамена. Тогда же я поняла, как должно выглядеть образование.

Виктория Боня в платье от ALINAGERMAN.
 
- В восемнадцать лет вы поступили на журфак. Зачем?

- Да и через год стала почетным студентом.  Не понимала, зачем нужно читать еще раз ту скукоту, которую я читала в школе. Куча студентов сидит в бессмысленных университетах с очень низкими рейтингами. На всю страну у нас нет ни одного университета, который бы вошел в мировую сотню. Все эти бессмысленные вузы не дают людям полноценного образования. 62% людей в нашей стране не работают по профессии. Людям, которые мне приносят кофе за обедом, не нужно высшее образование. Есть блистательные бариста, великолепные повара, и чтобы добиться высот в своем деле, им не нужно идти в плохой университет. Можно стать волонтером или уехать работать за границу. Зачем терять пять лет своей жизни, когда вокруг миллион возможностей? Дети идут на поводу у родителей, и через пять лет, мы получаем плохих юристов и экономистов. Сжатых, скучных, выхолощенных, не знающих, что делать со своей жизнью. И их родители совсем недавно тоже были такими.

Милана Кержакова в свадебном платье от ALINAGERMAN.
 
- Не у каждого хватит ресурсов на бунт. Откуда черпать силы?

У меня папа начальник разведки приморской флотилии. Я дома зубными щетками начищала плинтуса. При этом сейчас у меня восхитительные отношения с родителями. Они очень необычные люди, живут в ашрамах. Я подростком чувствовала себя очень несчастной. Находилась в таком состоянии: вот либо выходи из окна, либо беги из дома. Примерно в такой же ситуации находятся большинство детей, с которыми я общаюсь. В проект попали благополучные дети, но у них те же проблемы. Они меня спрашивают: «Вы психолог? С нами так еще никто не общался». У них нет положительных примеров родителей. Я четко знаю свои правила. Всю жизнь я работаю, как бульдозер. И поэтому я очень хорошо понимаю, что делает труд с людьми. На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду. Спотыкалась, падала, ошибалась, вставала и шла дальше.

Я выпускаю свою линейку джинсов в Америке. Это гигантское производство под открытым небом, где звучит хорошая музыка, там тысячи людей, все счастливые ходят вместе на обед, формируют пары между собой. Мне пришло в голову и в России создать предприятие, где будут работать парни и девушки, а не одни обреченные женщины за пятьдесят. Это может привести к созданию нового общества.
 

Группа IOWA на Золотом граммофоне с наградой. Расшитый топ и шорты из коллекции ALINAGERMAN.

- На подготовку проекта, наверное, ушло несколько лет?

- Да, я все это осмыслила, подготовила проект и первый губернатор, который меня поддержал, был Андрей Анатольевич Турчак. Он совершенно уникальный человек, который сразу  сказал: «Да. Нам это нужно!» Первый раз мы поговорили в мае.  Я хорошо понимаю, что проект невозможен, если я не буду делать его сама. Я буду приезжать в Псков раз в три недели. С детьми сложно работать на длинную мотивацию. Говорить четырнадцатилетнему ребенку, что через два года у него будет в руках профессия, бесполезно. Моя задача сделать  полуторагодовалый проект максимально уникальным и увлекательным. Занятия мы планируем три-четыре раза в неделю. Будем рисовать эскизы, учить английский, заниматься диетологией и этикетом и все это параллельно с профессией. Я хочу донести до ребят: если ты портной, ты можешь быть крутым чуваком и тебя можно уважать. У меня в Лос-Анджелесе есть знакомый бариста, и я круче собеседника не встречала. Он всю жизнь занимается одним делом и он его обожает. Я учу детей, что самое главное быть уникальным. Индивидуальность – это очень важно, а потом все остальное. Мы будем говорить о религии и боге, я планирую серию антинаркотических лекций. У меня в Казани есть друзья, которые делают уникальный проект, в качестве лекторов выступают сами дети. Они надевают маски, чтобы быть не узнанными, меняют голос и рассказывают о своих проблемах. Они разбивают взрослым сердца, рыдают и мэры и губернаторы. Это мы тоже будем делать, объясняя родителям, что не так.
 

В числе моих клиентов Ева Лонгория, Леди Гага, Дженифер Лопес, Джулиана Мур. Сейчас вышел свежий номер «Космополитан». В моем платье на обложке Ева Лонгория. Я не к тому, что это супердостижение. Это просто разноплановая работа.

Филипп Киркоров и Ани Лорак.
 
- Сколько сейчас детей в проекте?

- Изначально в отборе участвовали шестьдесят детей.  Это учащиеся нескольких псковских школ. Мы из них отобрали двадцать пять человек. Раньше я думала, что ребенок обязательно должен быть творческим. Теперь понимаю, как ошибалась. Главное, ребенок – должен хотеть. Заставить что-либо делать (учиться, трудиться) его нельзя.

Роме того, предварительно с ними проводил собеседование наш психолог.

Екатерина Мцитуридзе в платье от  ALINAGERMAN.
 
- Осенью к проекту, к группе из городских ребят, присоединятся школьники из районов?

- В августе будет летний лагерь, а в сентябре мы примем примерно еще двадцать пять человек. Это будут дети со всей Псковской области. Уже сейчас начнутся собеседования, отборы по районам. Ребята будут учиться в колледже  профессиональных технологий и сервиса и параллельно ходить на занятия к нам. Обучение в колледже обязательное условие для участия в проекте именно для ребят с области (таким образом решается вопрос проживания в том числе). На выходе мы получим профессионально и идейно подготовленных детей. Инициативу мы отшлифуем.
 
- Где будут проходить занятия?

- Мы отремонтировали помещения, сделали крутейший лофт на базе колледжа  профессиональных технологий и сервиса на Народной, 20. У нас будет лекторий и швейный класс. В проекте будут участвовать, в том числе и псковские педагоги, мастера швейного дела. Здесь есть очень крутые специалисты, которые, за мягко говоря скромное вознаграждение, делают просто невероятные вещи. Свои производственные площади нам также предоставляет швейная фабрика «Славянка». Я просто в восторге от руководителя фабрики Елены Косенковой. Она очень похожа на мою бабушку!

Неподражаемая Ксения Раппопорт в костюме от ALINAGERMAN.
 
- Какой совет можете дать тем, кто хочет работать в сфере модной индустрии, дизайна?

- Нужно идти и получать не просто  образование, а опыт на каком-то большом швейном предприятии. Я как-то выступала на Селигере, там была смена молодых дизайнеров. Десятки ребят со всей страны привезли свои работы. У всех уверенность, что они Лагерфельд. А я им говорю, что все это – плохо. Если ты взял кусок пакета, мамину шапку и шторы – ты не дизайнер. Делай это в свое свободное время у себя дома. Но это не конкурентоспособно. Ты должен  понимать механизм работы, как делают заказ тканей, что такое крой,  из чего и как складывается себестоимость. Это очень сложный труд. Необходимо пройти через опыт. Начинать надо с большого труда, опустить голову вниз и учиться.
 
- Учиться в классических российских колледжах, университетах? Вы же говорите, что это скучно.

- Получать знания, учиться не скучно. Просто у нас это преподается скучно, абсурдно, по-старому. Не ново, не свежо. Люди, которые преподают, сами уже очень от этого устали. Я им говорю, давайте сокращать сроки. Только представьте, четыре  года они учат швею!

Ани Лорак в костюме от ALINAGERMAN.
 
- Каким специальностям вы будете учить?

- Портной, швея, оператор машинного оборудования. У нас со «Славянкой» есть договоренности, что на любом этапе дети смогут приходить и зарабатывать там деньги. У «Славянки» бюджет на это есть. Мы  детям предоставим возможность на  каникулах  зарабатывать.

Дизайнер Алина Герман с директором бутика Dior в СПб Шореной Джинали и дизайнером ювелирных украшений Петром Аксёновым на балу.
 
- Не спугнет их работа на производстве?

- Я детям никогда не вру. Говорю прямо: конечно, если вы будете рассматривать эту работу  в качестве основной, вы очень быстро сдуетесь. В Пскове есть целая сеть ателье. Да и без ателье вы сами сможете себе шить. Я   даю в руки профессию, которая позволит прокормить себя, жить без страха, быть счастливым творческим человеком. Если захотят, найдут возможности продолжить образование, даже если родители не смогут помочь.
 
- У кого есть шанс попасть в программу?

- Шанс попасть в программу будет у всех. Самые недобросовестные будут вылетать. А на их место будем брать других, которые будут бесплатно жить в общежитии колледжа и получать самые современные знания.

Наталья Рудова платье от ALINAGERMAN.
 
- Вы сейчас живете в Петербурге? Над какими проектами работаете?

- Я никогда не нахожусь где-то полностью. Сейчас у меня два проекта в Лос-Анджелесе, связанные с джинсами. Я изобрела новую технологию. Это будет уникальный суперпродукт.  Технология внедрится на базе двух брендов, которые тоже принадлежат мне. Один мидл, другой дешевый сегмент.
Также я работаю в кино. Сделала один сериал для НТВ, только что закончила костюмы для мюзикла «Алиса в стране чудес». Летом я ухожу на полный метр. Буду 1,5 месяца делать костюмы для современного кино. У меня нет ни минуты свободного времени, слава богу.
 

Я работаю на добровольных началах. Абсолютно не получаю ни рубля. Кому-то из своей команды я плачу. Все лекторы будут большие люди, профессионалы своего дела.

 
- Когда вы в последний раз рисовали эскиз?

- Я рисую каждый день. Эскизы делаю фломастерами, ручками. Сейчас есть айпад, я освоила программы. Позавчера вернулась из отпуска, была на Мальдивах. За 14 дней я отработала 6 клиентов, нарисовала 2 кутюра и провела на аутсорсе ремонт помещений в Пскове для новой школы.  

Наталья Королёва в платье от ALINAGERMAN.
 
- При таких объемах вы по-прежнему работаете с клиентами лично?

- Я стараюсь полторы недели каждый месяц проводить в Питере. И весь этот период я полностью забита  клиентами. Я до сих пор сама рисую эскизы всех платьев, которые выходят под моей маркой. И я не собираюсь менять эту систему. Я вижу каждое платье.  «Алина Герман» не будет выпускаться тысячными экземплярами. К каждому клиенту должен быть особый подход, внимание.
 
- Звезды часто капризничают?

- Мне был 21 год, когда я впервые делала костюм для Киркорова. Все мне говорили,  что с ним непросто, рассказывали страшные вещи. И он правда непростой человек. При первом общении у нас были некоторые сложности. А второй раз он мне сказал: «Я вижу как круто ты выросла». И у нас больше ни одной минуты не было  конфликта. Он с большим вниманием и уважением надевал все вещи, которые мы делали для него.

Сказочные герои великолепного мюзикла «Алиса в стране чудес». Все костюмы героев созданы по эскизам  ALINAGERMAN.
 
- Что обязательно должно быть в гардеробе у современной женщины?

- Адекватность по отношению к себе. Нужно однажды посмотреть на себя в зеркало  и честно увиденное оценить. Если что-то не нравится, надо бороться с этим до последнего вздоха.  Либо не жалуйся, либо работай над собой.

Второе – что делает человека красивым – это здоровое лицо. Лицо, в которое не заливается каждый вечер литр водки. Важна здоровая красивая кожа. Главная тенденция сейчас: человек должен выглядеть здоровым. Скоро все это поймут. Поверьте, скоро будут носить только джинсы и футболки,  покупать дешевые базовые вещи. И только два (в крайнем случае, пять) раз в жизни будут покупать какие-то платья для того, чтобы наряжаться. Сейчас слишком короткая информационная память.  Качество ухудшается, скорость увеличивается. Всем знакома фраза: «Я не могу второй раз надеть это платье, так как в нем уже сфотографировалась».
 

Группа ФРУКТЫ в эфире Первого Канала в костюмах от ALINAGERMAN.
 
- Как изменились женщины?

Мне очень нравится, что женщины больше не стареют. У меня есть клиенты - мама с дочкой. Так они абсолютно одинаково выглядят. 

Свадьба Алисы и Андрея Аршавины. На невесте платье от  ALINAGERMAN.
 
- Какое платье вы хотели бы сшить?

- Все костюмы, которые  в последней «Анне Карениной» с Кирой Найтли. Я бы хотела, чтобы эта работа была моей. Я обожаю кутюр. Я хочу  делать костюмы для кино, для мюзиклов. Но этим я буду заниматься попозже. В Америке гораздо больше возможностей для самореализации в этом направлении. У меня уже было несколько проектов. Сейчас я разгоняюсь.

Еще мое любимое - свадебные платья. У меня есть невеста, которая венчалась в платье, а потом она передала свое платье дочери. Красивая история. Это, по-моему, очень круто.
 

О проекте «Большое будущее»


Несколько помещений Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, на площадке которого будет реализован проект, были полностью реконструированы для участников социального проекта «Большое будущее».


В новых, оборудованных помещения с лекциями будут выступать эскперты, добившиеся успехов ив жизни и в профессии.


Сама Алина Герман также будет проводить занятия и мастер-классы, рассказывать о новейших технологиях в отрасли.
 

Наша справка

Алина Герман родилась в 1985 году во Владивостоке. В юности переехала в Санкт-Петербург. Начала свою карьеру в 2002 году с создания стиля для певицы Алены Иванцовой.

В 2004 году работала над имиджем участников телепроекта «Фабрика Звезд-4», с группами «Гости из будущего», «Отпетые Мошенники», Reflex, «Чай вдвоем», «Сливки», с Татьяной Булановой, Игорем Николаевым и другими звездами.

Стала первым русским модельером, разрабатывающим стиль поп-звезд: для английской группы «London Beat» и всемирно известной певицы C. C. Catch.

В 2004 году дебютировала на подиумах петербургского «Дефиле на Неве» с коллекцией «Отпечатки». Затем последовали коллекции «Business Dolls» (2005), «Икра» (2007), «Ориентация на провокацию», «Прощай, оружие!»(2008). Регулярно участвует в показах русских дизайнеров по всему миру.

В марте 2005 года Алина Герман стала лауреатом премии Fashion Person Awards телеканала Fashion TV в номинации «Лучший дизайнер 2004/2005». 

Также в 2005 году дебютировала в кино в качестве художника по костюмам и стилиста на картине «Час Пик». Создала образы для популярных актеров Константина Хабенского, Андрея Мерзликина, Екатерины Гусевой, Анны Ковальчук.

В 2006  сотрудничала с компанией «Централ Партнершил»  в качестве художника по костюмам фильма «Стритрейсеры» с участием Алексея Чадова, Марины Александровой и Алексея Гуськова.

Алина Герман открыла мультибрендовый бутик IKRA, где представила самые разные luxury-бренды, включая свой собственный. 

Сейчас одежда под маркой AlinaGerman продается в Америке, в Азии и в Европе. Алина выпускает две коллекции в год, участвует в неделях моды, делает закрытые шоу-румы.

Замужем за известным режиссером Александром Игудиным.
 
Фото из Инстаграмма Алины Герман

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