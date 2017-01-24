Для сведения Псковская область вошла в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» по инициативе вице-премьера правительства Ольги Голодец. Цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России.



Благодаря национальной программе детского туризма «Моя Россия» детям из разных регионов удалось не только расширить свой кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Ощутить мощь истории своей страны, осознать красоту и просторы, понять, что такое гордость за свою Родину и оценить подвиг дедов и прадедов. Как ни пафосно это звучит, но благодаря таким поездкам дети учатся любви и патриотизму, понимают насколько разнообразна и интересна страна, в которой они живут и будут жить.



В реализации проекта принимают участие органы исполнительной власти в области туризма субъектов РФ, туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные компании и культурные центры, а также центры историко-культурного наследия и туристско-информационные центры регионов. Партнером программы является Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»), главный координатор проекта с 2013 года – Санаева Ольга Анатольевна, руководитель Регионального совета РСТ.