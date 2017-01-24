Ольга Санаева о программе «Моя Россия»: После поездки в Псков дети влюбились в свою страну
24 Января 2017 - 16:50Главная → Заметки → Общество → #всевпсков
Как сработали псковичи, реализуя федеральную программу развития детского туризма, - в эксклюзивном интервью куратора проекта
Оценила работу псковичей, рассказала о впечатлениях туристов-школьников и поделилась мнением о новых правилах детских перевозок в интервью «Псковской правде» Ольга Санаева - председатель Регионального совета Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии культурно-познавательного туризма РСТ, координатор федеральной программы развития детского туризма «Моя Россия».
- Ольга Анатольевна, как появилась программа развития детского туризма «Моя Россия»?
- Мы давно говорили, что детский туризм имеет социальное значение, и хотели, чтобы он был хотя бы частично дотирован государством. В 2012 году появилось поручение президента об организации путешествий детей, а с 2013 года - национальная программа, мы ее назвали «Моя Россия». Курирует программу Министерство культуры.
- Какие расходы берет на себя государство?
- Государство оплачивает в туре проживание, питание, экскурсионную программу, транспорт на месте. Задача родителей – оплатить только доставку детей в регион. Знаю, что некоторые субъекты, например Приморский край, оплачивают и эту статью.
- С прошлого года к программе присоединилась Псковская область. Почему выбрали наш регион? По какому принципу отбираются принимающие субъекты?
- Отбором занимается Министерство культуры. Думаю, что прежде всего выбор падает на те регионы, которые об этом просят, которые готовы опекать программу, с региональной стороны содействовать ее качеству. Мы выбираем на местах туроператоров, которые исполняют заказ.
- В Псковской области таким исполнителем стало турбюро «Континент». Почему именно оно?
- Есть нюанс: деньги приходят порциями, надо быть сильным оператором, чтобы договориться на постоплату с теми, кто задействован в приеме детей, что-то делать на свои деньги. Это под силу оператору, который твердо стоит на ногах. Тем более трату каждого выделенного рубля казначейство рассматривает под лупой. Не каждый готов взяться за эту работу.
- Как сработали псковичи?
- Перед отправкой детей со всей страны в регион мы проверяем, где их будут кормить, как они будут жить, что им покажут. Я приезжала лично, мне показывали каждый объект.
Стоит задача предоставить нашим детям в таких поездках все самое лучшее. Выделены деньги на трехзвездочную гостиницу, но нужно стараться найти вариант лучше. Вместо столовой – отвести детей в ресторан. Регионы ценят программу и бьются за нее, потому что это всегда создание очень качественного турпродукта не только московскими руками.
Также во всех регионах перед операторами ставим задачу: нам мало хороших отзывов, надо, чтоб они были «ах»! Нужно сделать так, чтобы ребенок влюбился в свою страну, захотел приехать еще. Нужно, чтобы через призму культуры и истории рождалось чувство патриотизма. Псковичи сработали очень хорошо, о чем свидетельствуют отзывы. Без слез невозможно их читать: «Привезу родителей, женюсь - привезу жену и детей»; «Я все понял про свою страну»; «Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна». После этого хочется жить и работать.
- Приедут ли школьники в Псков в этом году?
- Каждый год неизвестно, продолжится ли программа. В 2016 году ее немного урезали. Будет ли продолжение в этом году и в каких регионах, решится примерно в феврале. Регионы уже стоят в очереди. Ждут, кого выберут.
- Наверно, мои школьные поездки повлияли и на выбор профессии. Я, как дочь военного, много ездила. Именно из экскурсионных поездок почему-то сильнее всего запомнилось посещение усадеб писателей. Сквозь эту призму по-другому видишь литературные произведения. В Пушкинских Горах я не была ни разу, это для меня до сих пор отложенная задача.
В прошлом году Псковская область вошла в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» по инициативе вице-премьера правительства Ольги Голодец
Цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России.
По программе «Моя Россия» Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. Они представляли Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Карелию. Все они получили возможность стать участниками конкурса «Все в Псков», проводимого совместно «Псковской правдой» и турбюро «Континент». Каждый ребенок мог прислать на конкурс селфи из Псковской области, эссе с впечатлениями о поездке или рисунок. Селфи прямо сейчас на сайте оценивают читатели, итоги конкурса подведем 13 февраля.
Эссе и рисунки оценит экспертное жюри, в составе которого первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
Отзывы детей со всей России о поездке в Псковскую область:
«Привезу родителей. Женюсь - привезу жену и детей»
«Я все понял про свою страну»
«Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна»
- Ольга Анатольевна, как появилась программа развития детского туризма «Моя Россия»?
- Мы давно говорили, что детский туризм имеет социальное значение, и хотели, чтобы он был хотя бы частично дотирован государством. В 2012 году появилось поручение президента об организации путешествий детей, а с 2013 года - национальная программа, мы ее назвали «Моя Россия». Курирует программу Министерство культуры.
- Какие расходы берет на себя государство?
- Государство оплачивает в туре проживание, питание, экскурсионную программу, транспорт на месте. Задача родителей – оплатить только доставку детей в регион. Знаю, что некоторые субъекты, например Приморский край, оплачивают и эту статью.
- С прошлого года к программе присоединилась Псковская область. Почему выбрали наш регион? По какому принципу отбираются принимающие субъекты?
- Отбором занимается Министерство культуры. Думаю, что прежде всего выбор падает на те регионы, которые об этом просят, которые готовы опекать программу, с региональной стороны содействовать ее качеству. Мы выбираем на местах туроператоров, которые исполняют заказ.
- В Псковской области таким исполнителем стало турбюро «Континент». Почему именно оно?
- Есть нюанс: деньги приходят порциями, надо быть сильным оператором, чтобы договориться на постоплату с теми, кто задействован в приеме детей, что-то делать на свои деньги. Это под силу оператору, который твердо стоит на ногах. Тем более трату каждого выделенного рубля казначейство рассматривает под лупой. Не каждый готов взяться за эту работу.
- Как сработали псковичи?
- Перед отправкой детей со всей страны в регион мы проверяем, где их будут кормить, как они будут жить, что им покажут. Я приезжала лично, мне показывали каждый объект.
Стоит задача предоставить нашим детям в таких поездках все самое лучшее. Выделены деньги на трехзвездочную гостиницу, но нужно стараться найти вариант лучше. Вместо столовой – отвести детей в ресторан. Регионы ценят программу и бьются за нее, потому что это всегда создание очень качественного турпродукта не только московскими руками.
Также во всех регионах перед операторами ставим задачу: нам мало хороших отзывов, надо, чтоб они были «ах»! Нужно сделать так, чтобы ребенок влюбился в свою страну, захотел приехать еще. Нужно, чтобы через призму культуры и истории рождалось чувство патриотизма. Псковичи сработали очень хорошо, о чем свидетельствуют отзывы. Без слез невозможно их читать: «Привезу родителей, женюсь - привезу жену и детей»; «Я все понял про свою страну»; «Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна». После этого хочется жить и работать.
- Приедут ли школьники в Псков в этом году?
- Каждый год неизвестно, продолжится ли программа. В 2016 году ее немного урезали. Будет ли продолжение в этом году и в каких регионах, решится примерно в феврале. Регионы уже стоят в очереди. Ждут, кого выберут.
Я запомнила поездки в усадьбы писателейМы решили узнать у всех членов жюри конкурса, какая поездка из их детства им больше всего запомнилась. Удавалось ли вообще ездить куда-то с классом? И в чем ценность таких путешествий?
- Наверно, мои школьные поездки повлияли и на выбор профессии. Я, как дочь военного, много ездила. Именно из экскурсионных поездок почему-то сильнее всего запомнилось посещение усадеб писателей. Сквозь эту призму по-другому видишь литературные произведения. В Пушкинских Горах я не была ни разу, это для меня до сих пор отложенная задача.
Проект «Моя Россия» в регионе
В прошлом году Псковская область вошла в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» по инициативе вице-премьера правительства Ольги Голодец
Цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России.
По программе «Моя Россия» Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. Они представляли Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Карелию. Все они получили возможность стать участниками конкурса «Все в Псков», проводимого совместно «Псковской правдой» и турбюро «Континент». Каждый ребенок мог прислать на конкурс селфи из Псковской области, эссе с впечатлениями о поездке или рисунок. Селфи прямо сейчас на сайте оценивают читатели, итоги конкурса подведем 13 февраля.
Эссе и рисунки оценит экспертное жюри, в составе которого первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
ПризыЗа лучшее эссе главный приз – смартфон от Бюро путешествий «Континент». За лучшее селфи – недельное проживание в фешенебельном загородном отеле «Плесков» всей семьей (двое взрослых + один ребенок). За лучший рисунок – трехдневный экскурсионный тур на Псковщину на 3 человек (2 взрослых и 1 ребенок).
Отзывы детей со всей России о поездке в Псковскую область:
«Привезу родителей. Женюсь - привезу жену и детей»
«Я все понял про свою страну»
«Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна»
КонкретноПо федеральной программе «Моя Россия» в 2013 году дети поехали в Санкт-Петербург, в 2014 году прибавились Москва и города Золотого кольца. С тех пор Петербург и Москва участвуют каждый год, а вот региональная составляющая варьируется. 2015 год посвятили маршрутам Победы, участниками стали уже 14 регионов, включая Смоленск, Брянск, Хабаровск, Владивосток, Крым. Псков с маршрутом «Духовые истоки» присоединился к программе в 2016 году.
Для сведенияПсковская область вошла в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» по инициативе вице-премьера правительства Ольги Голодец. Цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России.
Благодаря национальной программе детского туризма «Моя Россия» детям из разных регионов удалось не только расширить свой кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Ощутить мощь истории своей страны, осознать красоту и просторы, понять, что такое гордость за свою Родину и оценить подвиг дедов и прадедов. Как ни пафосно это звучит, но благодаря таким поездкам дети учатся любви и патриотизму, понимают насколько разнообразна и интересна страна, в которой они живут и будут жить.
В реализации проекта принимают участие органы исполнительной власти в области туризма субъектов РФ, туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные компании и культурные центры, а также центры историко-культурного наследия и туристско-информационные центры регионов. Партнером программы является Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»), главный координатор проекта с 2013 года – Санаева Ольга Анатольевна, руководитель Регионального совета РСТ.
Комментарии: 0
Loading...
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
24 Января 2017
- В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины18:12
- Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза17:07
- Псков определился с ганзейской символикой16:34
- Псковская область получит 38 млн рублей15:57
- Псковский Гайд-парк поменял прописку15:01
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе14:38
- «Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове14:16
- В Пскове будут судить насильника-рецидивиста14:15
- 130 миллионов рублей потратят на дворы12:44
- ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов12:36
- Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области12:00
- Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»11:52
- В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды11:31
- Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля11:02
- Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»11:00
- Мошенники от имени зоозащитников рассылают сообщения псковичам10:49
- ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания10:24
- В Пскове стартовал проект для детей и родителей «Писатель рекомендует!»10:23
- Псковичи поучаствовали в переизбрании председателя «Единой России»09:58
- У порховских инвалидов украли дрова09:51
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Актёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеВесь видео архив