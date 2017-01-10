10 Января 2017
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Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
По замыслу автора, скульптурная композиция может быть расположена на берегу Великой у «Акваполиса»
Памятник Довмонту в центре Пскова может стать не единственным проектом, посвященным легендарному псковскому князю. Еще одной идеей увековечить в бронзе эту несправедливо забытую потомками историческую личность с «Псковской правдой» поделился пскович, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Псковская парусная регата» Михаил Савин.
– Идея памятника князю Довмонту-Тимофею, княгине Марии-Марфе и их сыну князю Давиду родилась, можно сказать, спонтанно, еще два года назад. Автор композиции – скульптор из Витебска Игорь Голубев (псковичам он известен как автор композиции «Скобарь-кузнец» в Детском парке). Этот проект не является «альтернативой» проектам памятника князю Довмонту, утвержденным на недавно завершившемся конкурсе проектов, – отмечает Михаил Савин.
Более того, предполагаемым местом его установки может быть не центр города, а район Завеличья, точнее – место на левом берегу Великой, рядом с «Акваполисом».
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «если встать на левом берегу реки Великой, у комплекса «Акваполис» – на противоположном берегу мы увидим храм Петра и Павла на Брезе, древнего Середкина монастыря. <…> Именно с ним связывают историческую битву 1299 года, когда псковский князь Довмонт победил рыцарей-меченосцев. С этого же места у «Акваполиса» открывается грандиозная перспектива на историю Пскова: на реку Великую – древний торговый путь на Русь, на храм Петра и Павла на Брезе, на памятник князю Александру Невскому и его дружине, на Снетогорский монастырь. <…> Именно на этом месте должен стоять памятник князю Довмонту-Тимофею, его жене княгине Марии и их сыну Давиду Гродненскому».
– Памятник, установленный на этом месте, символически свяжет историю и современность, два берега одной великой реки. А также откроет новые перспективы (в прямом и переносном смысле) в раскрытии и освещении истории Пскова, – говорит Михаил Савин.
По его словам, именно у стен Петра и Павла на Брезе была последняя битва князя Довмонта.
– На это же указывают и Окулич-Казарин, и Спегальский. Иначе и быть не могло. Иначе что же князь Довмонт делал в Пскове 33 года, если захватчики смогли пройти мимо всех форпостов-крепостей (монастырей, расположенных над излучинами реки Великой) и дойти до Петра и Павла на Бую? При этом надо иметь в виду, что псковские посады к концу XIII века простирались вплоть до Середкина монастыря, на что и указывал Ю.П. Спегальский, – поясняет наш собеседник.
– Идея памятника князю Довмонту-Тимофею, княгине Марии-Марфе и их сыну князю Давиду родилась, можно сказать, спонтанно, еще два года назад. Автор композиции – скульптор из Витебска Игорь Голубев (псковичам он известен как автор композиции «Скобарь-кузнец» в Детском парке). Этот проект не является «альтернативой» проектам памятника князю Довмонту, утвержденным на недавно завершившемся конкурсе проектов, – отмечает Михаил Савин.
Более того, предполагаемым местом его установки может быть не центр города, а район Завеличья, точнее – место на левом берегу Великой, рядом с «Акваполисом».
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «если встать на левом берегу реки Великой, у комплекса «Акваполис» – на противоположном берегу мы увидим храм Петра и Павла на Брезе, древнего Середкина монастыря. <…> Именно с ним связывают историческую битву 1299 года, когда псковский князь Довмонт победил рыцарей-меченосцев. С этого же места у «Акваполиса» открывается грандиозная перспектива на историю Пскова: на реку Великую – древний торговый путь на Русь, на храм Петра и Павла на Брезе, на памятник князю Александру Невскому и его дружине, на Снетогорский монастырь. <…> Именно на этом месте должен стоять памятник князю Довмонту-Тимофею, его жене княгине Марии и их сыну Давиду Гродненскому».
– Памятник, установленный на этом месте, символически свяжет историю и современность, два берега одной великой реки. А также откроет новые перспективы (в прямом и переносном смысле) в раскрытии и освещении истории Пскова, – говорит Михаил Савин.
По его словам, именно у стен Петра и Павла на Брезе была последняя битва князя Довмонта.
– На это же указывают и Окулич-Казарин, и Спегальский. Иначе и быть не могло. Иначе что же князь Довмонт делал в Пскове 33 года, если захватчики смогли пройти мимо всех форпостов-крепостей (монастырей, расположенных над излучинами реки Великой) и дойти до Петра и Павла на Бую? При этом надо иметь в виду, что псковские посады к концу XIII века простирались вплоть до Середкина монастыря, на что и указывал Ю.П. Спегальский, – поясняет наш собеседник.
ПодробностиПо словам Михаила Савина, проект памятника князю Довмонту был передан в 2015 году на рассмотрение в РОО «Историческая память» и экспертам.
Комментарии: 5
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Комментарии
Анонимный
10 Января 2017 - 16:40
Может лучше где-нибудь на берегу ближе к центру? Зачем в конец города памятник прятать.
Анонимный
10 Января 2017 - 16:41
Памятник Довмонту с женой Марией и сыном Давидом.
Анонимный
10 Января 2017 - 17:15
Расположите в Пскове лучше пару новых детских садов, а то очереди огромные, а без памятников Псковичи проживут.
Анонимный
10 Января 2017 - 17:35
Расположение оправдано дополнительным покупательским потоками в сторону Аквополиса, все предсказуемо)
Виктор
10 Января 2017 - 19:08
Садики - детям, памятники- людям..
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