Михаил Ведерников и Эдуард Пичугин открыли в Пскове Ленфильм-клуб
10 Декабря 2017 - 21:14Главная → Хроника дня
В Псковской области открылась дискуссионно-образовательная площадка «Ленфильм-клуб», сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Старт новому проекту 9 декабря, в День Героев Отечества дали врио губернатора Михаил Ведерников, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, режиссер Александр Касаткин и известный российский актер Кирилл Плетнёв.
Первое мероприятие Ленфильм-клуба прошло на площадке Псковского государственного университета. Участие в мероприятии приняли студенты вуза, представители волонтерских и общественных молодежных организаций региона.
Михаил Ведерников рассказал, что с киностудией «Ленфильм» его связывают годы дружбы и реализация совместных проектов в рамках форума «Машук» на Северном Кавказе и в Калининграде, где был открыт первый и единственный в России филиал «Ленфильма». «В ходе совместной работы родилась идея расширить географию деятельности „Ленфильма“ и создать еще одну интересную площадку для культурного общения молодого поколения, позволяющую приобщить псковскую молодежь к развитию отечественного кинематографа, и в Псковской области», — отметил он.
Глава региона также поздравил всех присутствующих с праздником — Днем Героев Отечества, поблагодарив находящихся в зале волонтеров за их бескорыстный труд. Заслуги добровольцев отмечены на федеральном уровне, и по решению Президента 2018 год пройдет в России под эгидой добровольческого движения, напомнил Михаил Ведерников.
Эдуард Пичугин рассказал, что в рамках работы «Ленфильм-клуба» планируется проводить телемосты, творческие встречи и мастер-классы, транслировать фильмы, которые редко попадают в широкий кинопрокат. «Благодаря тому, что нас с Михаилом Юрьевичем связывает крепкая, творческая дружба, я надеюсь, Псковская область, город Псков и ваш вуз станут активными участниками «Ленфильм-клуба», — сказал Эдуард Пичугин. Он также добавил, что уже прорабатывает технические вопросы работы клуба с ректором ПсковГУ Юрием Демьяненко и составляет расписание кинопоказов. В завершение своих слов гендиректор киностудии поблагодарил руководство области за отзывчивость и теплый прием.
Михаил Ведерников и Эдуард Пичугин пригласили участников встречи к просмотру фильма киностудии «Ленфильм» «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина.
Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. У главных героев есть лишь 72 часа для того, чтобы предотвратить катастрофу. В стремительно развивающихся событиях переплетаются жизнь и смерть, любовь и предательство. В главных ролях снялись Елена Лотова, Кирилл Плетнёв и Евгений Сидихин.
Первое мероприятие Ленфильм-клуба прошло на площадке Псковского государственного университета. Участие в мероприятии приняли студенты вуза, представители волонтерских и общественных молодежных организаций региона.
Михаил Ведерников рассказал, что с киностудией «Ленфильм» его связывают годы дружбы и реализация совместных проектов в рамках форума «Машук» на Северном Кавказе и в Калининграде, где был открыт первый и единственный в России филиал «Ленфильма». «В ходе совместной работы родилась идея расширить географию деятельности „Ленфильма“ и создать еще одну интересную площадку для культурного общения молодого поколения, позволяющую приобщить псковскую молодежь к развитию отечественного кинематографа, и в Псковской области», — отметил он.
Глава региона также поздравил всех присутствующих с праздником — Днем Героев Отечества, поблагодарив находящихся в зале волонтеров за их бескорыстный труд. Заслуги добровольцев отмечены на федеральном уровне, и по решению Президента 2018 год пройдет в России под эгидой добровольческого движения, напомнил Михаил Ведерников.
Эдуард Пичугин рассказал, что в рамках работы «Ленфильм-клуба» планируется проводить телемосты, творческие встречи и мастер-классы, транслировать фильмы, которые редко попадают в широкий кинопрокат. «Благодаря тому, что нас с Михаилом Юрьевичем связывает крепкая, творческая дружба, я надеюсь, Псковская область, город Псков и ваш вуз станут активными участниками «Ленфильм-клуба», — сказал Эдуард Пичугин. Он также добавил, что уже прорабатывает технические вопросы работы клуба с ректором ПсковГУ Юрием Демьяненко и составляет расписание кинопоказов. В завершение своих слов гендиректор киностудии поблагодарил руководство области за отзывчивость и теплый прием.
Михаил Ведерников и Эдуард Пичугин пригласили участников встречи к просмотру фильма киностудии «Ленфильм» «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина.
Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. У главных героев есть лишь 72 часа для того, чтобы предотвратить катастрофу. В стремительно развивающихся событиях переплетаются жизнь и смерть, любовь и предательство. В главных ролях снялись Елена Лотова, Кирилл Плетнёв и Евгений Сидихин.
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