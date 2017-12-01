Олимпийская чемпионка Наталья Антюх вместе с псковичами пробежит по Финскому парку
01 Декабря 2017 - 09:56Главная → Хроника дня
Участники забега подарят пригласительные билеты на массовое катание на коньках в Ледовом дворце
Российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх примет участие в акции «Пробежка с чемпионом», которая состоится в Пскове 2 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Известная спортсменка пробежит вместе с псковичами 2 километра по Финскому парку. Массовый забег стартует от Троицкого моста в 12.00.
Псковичи также смогут попробовать свои силы в упражнениях комплекса «Готов к Труду и Обороне»: рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места, отжимания, упражнения на гибкость и челночный бег. Спортивные мероприятия будут сопровождать выступления творческих коллективов, мастер-классы, флешмоб и фотосессия.
Известная спортсменка пробежит вместе с псковичами 2 километра по Финскому парку. Массовый забег стартует от Троицкого моста в 12.00.
Псковичи также смогут попробовать свои силы в упражнениях комплекса «Готов к Труду и Обороне»: рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места, отжимания, упражнения на гибкость и челночный бег. Спортивные мероприятия будут сопровождать выступления творческих коллективов, мастер-классы, флешмоб и фотосессия.
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