День памяти и скорби изменит движение псковских автобусов

22 июня в связи с проведением мероприятий посвящённых Дню памяти и скорби в Пскове изменится схема движения общественного транспорта.



Вводиться временное прекращение движения автотранспорта по ул. Кузнецкой на участке от пл. Победы до ул. Калинина в период с 11.45 до 12.40 в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:



• автобусы маршрута № 2, с Завеличья следуют через Дамбу, пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



• автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



• автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса с выездом на ул. Гражданскую и далее по маршруту;



• автобус маршрута № 16 следует через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;