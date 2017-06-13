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День памяти и скорби изменит движение псковских автобусов

13 Июня 2017 - 13:03
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22 июня в связи с проведением мероприятий посвящённых Дню памяти и скорби в Пскове изменится схема движения общественного транспорта.

Вводиться временное прекращение движения автотранспорта по ул. Кузнецкой на участке от пл. Победы до ул. Калинина в период с 11.45 до 12.40 в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:

• автобусы маршрута № 2, с Завеличья следуют через Дамбу, пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

• автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

• автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса с выездом на ул. Гражданскую и далее по маршруту;

• автобус маршрута № 16 следует через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
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