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Крупная федеральная сеть «Мега Хенд» стала партнером эстафеты Победы

28 Апреля 2017 - 16:56
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
«Мега Хенд» — крупная федеральная сеть магазинов одежды из Европы секонд-хенд
Представляем партнера 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

В магазине «Мега Хенд» — уникальная система скидок. Визитная карточка магазина –это двухнедельный цикл продажи товаров. Начиная с 3-го дня продаж, появляется скидка 10 %, а на 14 день, в пятницу, она достигает 90%! Вещь, которая стоила 500 рублей, можно приобрести за 50 рублей в день 90% скидки! На следующий день происходит обновление товара.


Это магазин с огромным ассортиментом, обновление его происходит таким образом, чтобы в любой день вы могли прийти в магазин и купить качественные, брендовые и эксклюзивные европейские вещи, соответствующие сегодняшней моде.

В «Мега Хенде» всегда людно: кто-то пришёл подыскать что-нибудь модное, винтажное, кто-то ищет фирменную вещь, кто-то пришёл за одеждой больших размеров, кто-то хочет приодеть ребёнка, а кто-то пришёл за дешёвой одеждой для спорта, и, как правило, каждый покупатель уходит с покупкой!

Приходите и сами убедитесь, что можно быть неповторимым, не потратив при этом много денег!

Адрес: Псков, Рижский пр-т, д. 26 (ТОЦ «Меркурий»)
Телефон: +7(911) 697-41-55
Группа ВКонтакте: https://vk.com/mega_hend
Сайт: www.mega-hand.ru  

 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».

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