В Пскове определили «Ученика года – 2017»

17 марта в Псковском педагогическом комплексе состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Ученик года – 2017», который в этом году прошел под знаком Года экологии. Победителем конкурса стал Илья Рыжов (школа №2). Второе место заняла Ольга Васильева (Псковский технический лицей), на третьем месте – ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Давид Черный. В конкурсе принял участие 21 старшеклассник. На протяжении пяти дней ребята участвовали в тренингах и творческих конкурсах, защищали проекты по заданной тематике. Оценивали умения старшеклассников члены компетентного жюри.