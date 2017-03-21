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В Пскове определили «Ученика года – 2017»

21 Марта 2017 - 09:55
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17 марта в Псковском педагогическом комплексе состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Ученик года – 2017», который в этом году прошел под знаком Года экологии. Победителем конкурса стал Илья Рыжов (школа №2). Второе место заняла Ольга Васильева (Псковский технический лицей), на третьем месте – ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Давид Черный. В конкурсе принял участие 21 старшеклассник. На протяжении пяти дней ребята участвовали в тренингах и творческих конкурсах, защищали проекты по заданной тематике. Оценивали умения старшеклассников члены компетентного жюри.
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