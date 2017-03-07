7 Марта 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)

06 Марта 2017 - 17:03
Главная → Хроника дня
На сайте городской администрации заработала онлайн-при­емная по вопросам сос­тояния улично-дорожно­й сети Пскова. Пскови­чи могут напрямую рас­сказать городским слу­жбам о том, какие, по­ их мнению, участки д­орог требуют ремонта ­в этом сезоне.

В связи с этим, редакция «Псковской правды» обратилась в пресс-службу муниципалитета с просьбой предоставить информацию об адресах аварийного ямочного ремонта, запланированного и выполненного на сегодняшний день.

Ответ пришёл в виде следующей таблицы:
 
Завеличье  Наименование дорог Адреса Мероприятия по устранению
  Юбилейная От Маргелова до Дома офицеров (две полосы) Устранено горячим асфальтобетоном
  Рижский проспект Перекресток Рижский пр. –М.Горького Устранено горячим асфальтобетоном
  Рижский проспект Перекресток Рижский пр. – ул.Петровская Устранено горячим асфальтобетоном
  Рижский проспект На против остановки «Универмаг», «Маяк» Устранено холодным асфальтобетоном
  Ольгинский мост Мост Устранено горячим асфальтобетоном
  Коммунальная От д.28 до пересеченияс ул. Народной Устранено холодным асфальтобетоном
  Максима Горького От ул. Красноармейской наб, до ул. Лагерная, от Рижского пр. до ул. Коммунальной Устранено горячим асфальтобетоном
  Народная Пересечение ул. Народной с ул. Р. Люксембург Устранено горячим асфальтобетоном
  Роза Люксембург Пересечсение ул. ОР, Люксембург до ул. Петровская Устранено горячим асфальтобетоном
  Генерала Маргелова Пересечение ул. Г.Маргелова с ул. Шестока Устранено горячим асфальтобетоном
Запсковье      
  Чудская От моста А. Невского до ул. Алмазной Устранено горячим асфальтобетоном
  Алмазная Примыкание к ул. Чудской Устранено щебнем
  Л. Поземского В районе мясокомбината Устранено щебнем
  Л.Поземского Выборочно по улице Устранено горячим асфальтобетоном
  Индустриальная От ул. Инженерной до ул. Ипподромной Устранено горячим асфальтобетоном
  Алтаева Перекресток ул. Инженерная – ул. Алтаева Устранено горячим асфальтобетоном
  Новоселов Перекресток ул. Новоселов – ул. Звездная Устранено горячим асфальтобетоном
  Мост Троицкий Мост Устранено горячим асфальтобетоном
  Литейная От ул. Индустриальной ЗЗК до ул. Литейной, ул. Литейная Устранено щебнем
Центр      
  Кузнецкая От пл. Победы до Октябрьского пр. Устранено щебнем
  128-Стрелковая дивизия От ж/д переезда Устранено щебнем
  Ул. Плехановский посад На против д. 6 Устранено щебнем
  Л.Толстого От ул. Вокзальной до ул. Речной, ул. Речная Устранено щебнем
  Зональное шоссе От ж/д переезда до д. 15 Устранено щебнем
  Декабристов Выборочно Устранено щебнем
  Крестки Выборочно Устранено щебнем
  Петровская Выборочно Устранено щебнем
  Конная Выборочно Устранено щебнем
  Советской Армии От ж/д до пляжа  
  Крестовский путепровод   Устранено методом обратной пропитки
  Вокзальная Напротив д. 21 Устранено методом обратной пропитки
  Советская От ул. Ротной до пл. Победы, от пл. Победы до ул. Свердлова Устранено холодным асфальтобетоном
 
Комментарии: 11
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Саныч
06 Марта 2017 - 20:05
Что значит устранено щебнем? Что значит устранено холодным и горячим асфальтобетоном? Это не ремонт, а его видимость. Иными словами - очковтирательство!
Александр
06 Марта 2017 - 20:09
Да видели мы эти устранения, после которых проехать вообще невозможно. Да и зачем нам дороги если есть УАЗ Патриот.
Александр
06 Марта 2017 - 20:10
Такой ремонт можно подвести запросто под нецелевое расходование бюджетных средств. Просто безобразие.
Анонимный
06 Марта 2017 - 20:32
Щебень в одно место надо засунуть этим дорожникам, а не бить ветровые стекла встречных машин, и горячий асфальтобетон по новой технологии прихлопывают лопатами. На Троицкий мост без слёз нельзя смотреть.
водила
06 Марта 2017 - 21:50
Устранено, только что?
Денис
06 Марта 2017 - 22:38
Больше камней на дорогах стало только , ямы как были так только разрастаются
Александр
06 Марта 2017 - 22:40
Сегодня по литейной ехал.Так их щебен по обочине раскидан.Пока едешь колеса квадратными станут.
юрий
06 Марта 2017 - 22:51
За это "устранено" надо наказывать!!!!!!!
Анонимный
06 Марта 2017 - 22:53
Кто отвечает за это безобразие?
Любятовец
06 Марта 2017 - 23:41

Видимо , Любятово за район совсем не считают . Исследуют все районы , кроме этого. Хотя оно и понятно , до туда просто не доехать !!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик - купайтесь машинки! Приведите , наконец, в порядок участок льва толстого до пересечения с малозональным переулком !!!
Аноним
07 Марта 2017 - 00:55
в Пскове нет улицы ШестОка!
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Весна. Псков. ДорогиВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес
Весь фото архив

Видео

Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билета
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50