Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
06 Марта 2017 - 17:03Главная → Хроника дня
На сайте городской администрации заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова. Псковичи могут напрямую рассказать городским службам о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта в этом сезоне.
В связи с этим, редакция «Псковской правды» обратилась в пресс-службу муниципалитета с просьбой предоставить информацию об адресах аварийного ямочного ремонта, запланированного и выполненного на сегодняшний день.
Ответ пришёл в виде следующей таблицы:
В связи с этим, редакция «Псковской правды» обратилась в пресс-службу муниципалитета с просьбой предоставить информацию об адресах аварийного ямочного ремонта, запланированного и выполненного на сегодняшний день.
Ответ пришёл в виде следующей таблицы:
|Завеличье
|Наименование дорог
|Адреса
|Мероприятия по устранению
|Юбилейная
|От Маргелова до Дома офицеров (две полосы)
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Рижский проспект
|Перекресток Рижский пр. –М.Горького
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Рижский проспект
|Перекресток Рижский пр. – ул.Петровская
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Рижский проспект
|На против остановки «Универмаг», «Маяк»
|Устранено холодным асфальтобетоном
|Ольгинский мост
|Мост
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Коммунальная
|От д.28 до пересеченияс ул. Народной
|Устранено холодным асфальтобетоном
|Максима Горького
|От ул. Красноармейской наб, до ул. Лагерная, от Рижского пр. до ул. Коммунальной
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Народная
|Пересечение ул. Народной с ул. Р. Люксембург
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Роза Люксембург
|Пересечсение ул. ОР, Люксембург до ул. Петровская
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Генерала Маргелова
|Пересечение ул. Г.Маргелова с ул. Шестока
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Запсковье
|Чудская
|От моста А. Невского до ул. Алмазной
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Алмазная
|Примыкание к ул. Чудской
|Устранено щебнем
|Л. Поземского
|В районе мясокомбината
|Устранено щебнем
|Л.Поземского
|Выборочно по улице
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Индустриальная
|От ул. Инженерной до ул. Ипподромной
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Алтаева
|Перекресток ул. Инженерная – ул. Алтаева
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Новоселов
|Перекресток ул. Новоселов – ул. Звездная
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Мост Троицкий
|Мост
|Устранено горячим асфальтобетоном
|Литейная
|От ул. Индустриальной ЗЗК до ул. Литейной, ул. Литейная
|Устранено щебнем
|Центр
|Кузнецкая
|От пл. Победы до Октябрьского пр.
|Устранено щебнем
|128-Стрелковая дивизия
|От ж/д переезда
|Устранено щебнем
|Ул. Плехановский посад
|На против д. 6
|Устранено щебнем
|Л.Толстого
|От ул. Вокзальной до ул. Речной, ул. Речная
|Устранено щебнем
|Зональное шоссе
|От ж/д переезда до д. 15
|Устранено щебнем
|Декабристов
|Выборочно
|Устранено щебнем
|Крестки
|Выборочно
|Устранено щебнем
|Петровская
|Выборочно
|Устранено щебнем
|Конная
|Выборочно
|Устранено щебнем
|Советской Армии
|От ж/д до пляжа
|Крестовский путепровод
|Устранено методом обратной пропитки
|Вокзальная
|Напротив д. 21
|Устранено методом обратной пропитки
|Советская
|От ул. Ротной до пл. Победы, от пл. Победы до ул. Свердлова
|Устранено холодным асфальтобетоном
Комментарии: 11
Комментарии
Саныч
06 Марта 2017 - 20:05
Что значит устранено щебнем? Что значит устранено холодным и горячим асфальтобетоном? Это не ремонт, а его видимость. Иными словами - очковтирательство!
Александр
06 Марта 2017 - 20:09
Да видели мы эти устранения, после которых проехать вообще невозможно. Да и зачем нам дороги если есть УАЗ Патриот.
Александр
06 Марта 2017 - 20:10
Такой ремонт можно подвести запросто под нецелевое расходование бюджетных средств. Просто безобразие.
Анонимный
06 Марта 2017 - 20:32
Щебень в одно место надо засунуть этим дорожникам, а не бить ветровые стекла встречных машин, и горячий асфальтобетон по новой технологии прихлопывают лопатами. На Троицкий мост без слёз нельзя смотреть.
водила
06 Марта 2017 - 21:50
Устранено, только что?
Денис
06 Марта 2017 - 22:38
Больше камней на дорогах стало только , ямы как были так только разрастаются
Александр
06 Марта 2017 - 22:40
Сегодня по литейной ехал.Так их щебен по обочине раскидан.Пока едешь колеса квадратными станут.
юрий
06 Марта 2017 - 22:51
За это "устранено" надо наказывать!!!!!!!
Анонимный
06 Марта 2017 - 22:53
Кто отвечает за это безобразие?
Любятовец
06 Марта 2017 - 23:41
Видимо , Любятово за район совсем не считают . Исследуют все районы , кроме этого. Хотя оно и понятно , до туда просто не доехать !!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик - купайтесь машинки! Приведите , наконец, в порядок участок льва толстого до пересечения с малозональным переулком !!!
Аноним
07 Марта 2017 - 00:55
в Пскове нет улицы ШестОка!
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