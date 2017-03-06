Теперь псковичи могут высказать всё, что они думают о ремонте дорог
06 Марта 2017 - 14:04Главная → Хроника дня
Заработала онлайн-приёмная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова. Псковичи могут напрямую рассказать городским службам о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта в этом сезоне. Интерактивный прием заявок в режиме онлайн открыт на портале администрации Пскова.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.
В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.
В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.
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