Международная команда исследует находки псковских археологов

Антропологи из Тартуского университета и специалисты по радиоуглеродному анализу из Петербургского университета исследуют вместе с псковскими археологами материал, обнаруженный в прошлом полевом сезоне у деревни Смоленка, что неподалеку от базы «Юность» в Островском районе. Находящиеся там длинные курганы – родовые захоронения периода первых славянских поселений с VI по VIII век – строили для избранных всей общиной. В восьми курганах обнаружены разные виды погребального обряда, сообщает ГТРК «Псков». В частности, антрополог из Тартуского университета уже определила, что кремировали не только людей, но и животных.