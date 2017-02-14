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Международная команда исследует находки псковских археологов

14 Февраля 2017 - 10:21
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Антропологи из Тартуского университета и специалисты по радиоуглеродному анализу из Петербургского университета исследуют вместе с псковскими археологами материал, обнаруженный в прошлом полевом сезоне у деревни Смоленка, что неподалеку от базы «Юность» в Островском районе. Находящиеся там длинные курганы – родовые захоронения периода первых славянских поселений с VI по VIII век – строили для избранных всей общиной. В восьми курганах обнаружены разные виды погребального обряда, сообщает ГТРК «Псков». В частности, антрополог из Тартуского университета уже определила, что кремировали не только людей, но и животных.
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