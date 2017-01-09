В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН

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Непомерные счета за ОДН в квитанциях за коммуналку вызывали у граждан справедливое возмущение. Поэтому с 1 января 2017 за общедомовые нужды (те самые, при помощи которых освещаются, моются, обогреваются наши подъезды, чердаки и подвалы) мы будем платить по нормативу. Нормативы в каждом регионе рассчитали свои.Новую систему оплаты ОДН обсудим в пресс-центре «Псковской правды».Во вторник, 17 января, Андрей Агапов, руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ, ответит на вопросы журналистов.До 1 января 2017 года ОДН рассчитывали следующим образом: смотрели, сколько воды и электричества поступило в дом по коллективному прибору учета. Затем вычитали из этих показаний сумму поквартирного потребления по индивидуальным счетчикам. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами. Новый способ оплаты будет более справедливым. По крайней мере, за соседа платить мы точно не будем.Общедомовые нужды теперь будут обозначены отдельной строкой в квитанции. Раньше платеж входил в состав коммунальных услуг.Свои вопросы Андрею Агапову можно задать1. В комментариях к новости2. По тел. (8112)57-31-233. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru