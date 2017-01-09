В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
09 Января 2017 - 13:42Главная → Хроника дня
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Непомерные счета за ОДН в квитанциях за коммуналку вызывали у граждан справедливое возмущение. Поэтому с 1 января 2017 за общедомовые нужды (те самые, при помощи которых освещаются, моются, обогреваются наши подъезды, чердаки и подвалы) мы будем платить по нормативу. Нормативы в каждом регионе рассчитали свои.
Новую систему оплаты ОДН обсудим в пресс-центре «Псковской правды».
Во вторник, 17 января, Андрей Агапов, руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ, ответит на вопросы журналистов.
Общедомовые нужды теперь будут обозначены отдельной строкой в квитанции. Раньше платеж входил в состав коммунальных услуг.
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Новую систему оплаты ОДН обсудим в пресс-центре «Псковской правды».
Во вторник, 17 января, Андрей Агапов, руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ, ответит на вопросы журналистов.
Как было раньшеДо 1 января 2017 года ОДН рассчитывали следующим образом: смотрели, сколько воды и электричества поступило в дом по коллективному прибору учета. Затем вычитали из этих показаний сумму поквартирного потребления по индивидуальным счетчикам. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами. Новый способ оплаты будет более справедливым. По крайней мере, за соседа платить мы точно не будем.
Общедомовые нужды теперь будут обозначены отдельной строкой в квитанции. Раньше платеж входил в состав коммунальных услуг.
Хочу спроситьСвои вопросы Андрею Агапову можно задать
1. В комментариях к новости
2. По тел. (8112)57-31-23
3. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
Комментарии: 3
Комментарии
Анонимный
09 Января 2017 - 15:29
Как будут распределяться метраж общедомовой площади, на который начисляют ОДН? По метражу квартиры, по количеству прописанных жильцов или как-то иначе?
петр
09 Января 2017 - 16:13
и зачем тогда общедомовые счетчики??? Если будет норматив?
В сети
09 Января 2017 - 22:25
А вы не думаете что по новому расчету управляющие компании могут понести потери ввиду не поверенных квартирных приборов учета таких как счетчиков Эл.энергии а может даже и воды или из-за воровства энергоресурсов
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