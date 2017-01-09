9 Января 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН

09 Января 2017 - 13:42
Главная → Хроника дня
Задавайте свои вопросы в комментариях под этой новостью
Непомерные счета за ОДН в квитанциях за коммуналку вызывали у граждан справедливое возмущение. Поэтому с 1 января 2017 за общедомовые нужды (те самые, при помощи которых освещаются, моются, обогреваются наши подъезды, чердаки и подвалы) мы будем платить по нормативу. Нормативы в каждом регионе рассчитали свои. 
 
Новую систему оплаты ОДН обсудим в пресс-центре «Псковской правды».


Во вторник, 17 января, Андрей Агапов, руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ, ответит на вопросы журналистов.
 

Как было раньше

До 1 января 2017 года ОДН рассчитывали следующим образом: смотрели, сколько воды и электричества поступило в дом по коллективному прибору учета. Затем вычитали из этих показаний сумму поквартирного потребления по индивидуальным счетчикам. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами. Новый способ оплаты будет более справедливым. По крайней мере, за соседа платить мы точно не будем.

Общедомовые нужды теперь будут обозначены отдельной строкой в квитанции. Раньше платеж входил в состав коммунальных услуг.

Хочу спросить

Свои вопросы Андрею Агапову можно задать
1. В комментариях к новости
2. По тел. (8112)57-31-23
3. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 
Комментарии: 3
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Анонимный
09 Января 2017 - 15:29
Как будут распределяться метраж общедомовой площади, на который начисляют ОДН? По метражу квартиры, по количеству прописанных жильцов или как-то иначе?
петр
09 Января 2017 - 16:13
и зачем тогда общедомовые счетчики??? Если будет норматив?
В сети
09 Января 2017 - 22:25
А вы не думаете что по новому расчету управляющие компании могут понести потери ввиду не поверенных квартирных приборов учета таких как счетчиков Эл.энергии а может даже и воды или из-за воровства энергоресурсов
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 4 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50