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Андрей Агапов: Увеличение расходов на ОДН не прогнозируется

17 Января 2017 - 12:01
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Руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ ответил на вопросы псковичей
Руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов не прогнозирует увеличение расходов жителей на общедомовые нужды в связи с введением нормативов. Об этом он сообщил 17 января на пресс-конференции, посвященной новой системе оплаты ОДН, в пресс-центре «Псковской правды».

Напомним, с 1 января 2017 за общедомовые нужды мы будем платить по нормативу.

- Введение нормативов позволит сделать платежи прозрачными, мы больше не будем платить за соседа, - подчеркнул Андрей Агапов.

Нормативы рассчитывали исходя из общедомовой площади, этажности, технического состояния, износа сетей и возраста дома. Всего нормативы рассчитали для 7 категорий домов.

Нормативы рассчитывали специализированные организации на основании рекомендаций Министерства.
 

В ближайшее время мы опубликуем ответы на все вопросы, поступившие в редакцию. Следите на обновлениями на сайте.

Комментарии: 1
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Комментарии

ИРИНА
17 Января 2017 - 20:34
А кто нам вернет деньги за общедомовые счетчики за которые мы заплатили не малые деньги?
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