Андрей Агапов: Увеличение расходов на ОДН не прогнозируется

Руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ ответил на вопросы псковичей

Руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов не прогнозирует увеличение расходов жителей на общедомовые нужды в связи с введением нормативов. Об этом он сообщил 17 января на пресс-конференции, посвященной новой системе оплаты ОДН, в пресс-центре «Псковской правды».



Напомним, с 1 января 2017 за общедомовые нужды мы будем платить по нормативу.



- Введение нормативов позволит сделать платежи прозрачными, мы больше не будем платить за соседа, - подчеркнул Андрей Агапов.



Нормативы рассчитывали исходя из общедомовой площади, этажности, технического состояния, износа сетей и возраста дома. Всего нормативы рассчитали для 7 категорий домов.



Нормативы рассчитывали специализированные организации на основании рекомендаций Министерства.

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