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Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%

30 Декабря 2016 - 13:07
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Строительная готовность нового Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%. Об этом губернатору Псковской области Андрею Турчаку в рамках его поездки по крупным строящимся объектам сообщил представитель подрядчика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тепловой контур здания полностью закрыт, две недели назад подключено отопление. Выполнены работы по устройству индивидуального теплового узла, практически закончена вентиляционная система. В настоящее время идут внутренние работы, в них занято 140 человек.

В технических помещениях перинатального центра проводится чистовая отделка, частично поставлено необходимое оборудование и начинается его монтаж. 

В ближайшее время будут полностью завершены все инженерные сети, в начале мая подрядчик планирует приступить к благоустройству территории. Сдача объекта намечена на лето 2017 года.

Глава региона прошел по помещениям центра и оценил ход работ. Комплекс рассчитан на 110 коек, 40 из которых будут размещены в послеродовых палатах. В перинатальном центре будет открыто 7 родильных залов, в том числе отдельный для ВИЧ-инфицированных женщин, а также две реанимации — для рожениц и новорожденных.

Пока остается нерешенным вопрос стыковки нового здания Перинатального центра с действующим роддомом, который впоследствии будет использоваться в качестве дневного стационара.

В ходе осмотра стройплощадки Андрей Турчак обсудил со строителями эскизы эмблемы Перинатального центра, а также место для ее размещения на главном фасаде здания. Губернатор посоветовал привлечь к разработке эмблемы профессионального дизайнера. «Вывеска должна выглядеть красиво, современно и по-молодежному», — посоветовал Глава региона.

Добавим, что Перинатальный центр строится в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком объекта выступает Государственная корпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Финансирование объекта по данным на конец 2016 года составляет 1 млрд 41 млн рублей, из них более 45% — субсидии ФОМС и более 21% — средства областного бюджета.

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