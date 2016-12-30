Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%
Строительная готовность нового Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%. Об этом губернатору Псковской области Андрею Турчаку в рамках его поездки по крупным строящимся объектам сообщил представитель подрядчика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Тепловой контур здания полностью закрыт, две недели назад подключено отопление. Выполнены работы по устройству индивидуального теплового узла, практически закончена вентиляционная система. В настоящее время идут внутренние работы, в них занято 140 человек.
В технических помещениях перинатального центра проводится чистовая отделка, частично поставлено необходимое оборудование и начинается его монтаж.
В ближайшее время будут полностью завершены все инженерные сети, в начале мая подрядчик планирует приступить к благоустройству территории. Сдача объекта намечена на лето 2017 года.
Глава региона прошел по помещениям центра и оценил ход работ. Комплекс рассчитан на 110 коек, 40 из которых будут размещены в послеродовых палатах. В перинатальном центре будет открыто 7 родильных залов, в том числе отдельный для
Пока остается нерешенным вопрос стыковки нового здания Перинатального центра с действующим роддомом, который впоследствии будет использоваться в качестве дневного стационара.
В ходе осмотра стройплощадки Андрей Турчак обсудил со строителями эскизы эмблемы Перинатального центра, а также место для ее размещения на главном фасаде здания. Губернатор посоветовал привлечь к разработке эмблемы профессионального дизайнера. «Вывеска должна выглядеть красиво, современно и
Добавим, что Перинатальный центр строится в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком объекта выступает Государственная корпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком —
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