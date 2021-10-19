15 уголовных дел возбудили в этом году за дачу и получение взятки в Псковской таможне

За 2021 год по факту взяточничества в Псковской таможне возбудили 15 уголовных дел: 14 в отношении взяткодателей и одно в отношении должностного лица таможни. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин в медиа-центре ПАИ, передает корреспондент «Псковской правды».

«Наша служба, без сомнения, имеет определенные коррупционные риски. Поэтому в нашем ведомстве не обойтись без принимаемых профилактических мер. Хочу всем напомнить, что взятка имеет 2 стороны. И дача взятки и ее получение - уголовно наказуемые деяния», – подчеркнул спикер.

Ежегодно, как сообщает Игорь Ерошин, должностные лица таможни уведомляют начальство о фактах обращения к ним с целью склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

В 2020 году, по словам начальника Псковской таможни, подали 31 уведомление. В итоге в прошлом году возбудили шесть уголовных дел в отношении должностных лиц таможни по коррупционной составляющей и 19 уголовных дел в отношении взяткодателей.

Игорь Ерошин подчеркнул, что факт дачи взятки должностному лицу является уголовным преступлением, несмотря на ее размер.