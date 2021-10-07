Псковские школы вскоре смогут вернуться к обычному режиму работы

Псковские школы в ближайшее время могут вернуться к обычному режиму работы при условии соблюдения всех противоэпидемических мер. Об этом «Псковской правде» сообщила и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Елена Припутенко подчеркнула необходимость обеспечить в школах термометрию на входе для учащихся и обработку рук антисептиком. Персоналу учебных заведений также следует внимательно реагировать на обращения детей по причине ухудшения состояния здоровья.

«С введением дистанционного обучения в сфере образования выполнена главная задача – прерваны цепочки заражений», – пояснила Елена Припутенко.

По словам спикера, новой задачей является стабилизация ситуации после возвращения к очной учёбе. Елена Припутенко обратилась к родителям школьников с просьбой на это время постараться ограничить контакты между детьми после школы, особенно их походы в торговые центры. После школы, как считает спикер, лучше оставаться дома. Припутенко также отметила важность ношения масок.





Школы, колледжи и учреждения дополнительного образования 14 муниципалитетов Псковской области были переведены на дистанционное обучение. На данный момент такой формат ведения занятий планируется до 11 октября. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября.