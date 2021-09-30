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Общество / Образование

Школы 14 муниципалитетов Псковской области уходят на дистанционное обучение

30 сентября 2021 года, 17:32

Школы, колледжи и учреждения дополнительного образования 14 муниципалитетов Псковской области переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он пояснил, что такая мера вводится там, где отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Школы 14 муниципалитетов Псковской области уходят на дистанционное обучение

В частности, дистанционное обучение вводится в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах, в посёлках Дедовичи, Струги Красные, Бежаницы, Усвяты, городах Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Невель и Новосокольники.

Дистанционное обучение начнётся с понедельника, 4 октября, и продлится до 11 октября.

При этом, как и ранее, будут организованы дежурные группы в младших классах тех, учебных учреждений, которые перейдут на удалённый формат работы.

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