Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Пскове

24 сентября 2021 года, 19:21

Двух пострадавших госпитализировали в медучреждение в результате ДТП в городе Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал "Псковская сводка".

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Пскове

Инцидент произошёл на улице Инженерной. Столкнулись автомобили Renault и Volkswagen Passat.

Пожарные извлекли пострадавшую женщину из автомобиля, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи. Помощь также оказали второму пострадавшему.

На месте происшествия работают сотруднткт ДПС и МЧС, пожарные, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Победители творческого конкурса «Псков. Любовь» определены
1,5 миллиона рублей поручил выделить Михаил Ведерников на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба» в Псковской области
Ежемесячные выплаты ветеранам труда Псковской области планируют проиндексировать
Завершена работа над себежским томом книги «Солдаты Победы»
4 библиотеки в 2022 году модернизируют в Псковской области
Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове
С 29 сентября по 2 октября перекроют часть дорог Псковской области в связи с ралли «Пушкинские Горы-2021»
Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской гордумы
Самый загадочный фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках
Не районный масштаб

Политика / Выборы
17 сентября 18:11

Не районный масштаб

Как трехдневное голосование стартовало в муниципалитетах Псковской области?