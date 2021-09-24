Два человека госпитализированы в результате ДТП в Пскове

Двух пострадавших госпитализировали в медучреждение в результате ДТП в городе Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал "Псковская сводка".
Двух пострадавших госпитализировали в медучреждение в результате ДТП в городе Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал "Псковская сводка".
Инцидент произошёл на улице Инженерной. Столкнулись автомобили Renault и Volkswagen Passat.
Пожарные извлекли пострадавшую женщину из автомобиля, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи. Помощь также оказали второму пострадавшему.
На месте происшествия работают сотруднткт ДПС и МЧС, пожарные, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.