Новый очаг коронавируса обнаружили в Псковской области

В Идрицкой средней общеобразовательной школе, находящейся в Себежском районе, выявлен новый очаг коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В образовательном учреждении было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом в одном классе. Все остальные факты заболевания COVID-19 в Идрицкой школе не связаны между собой.

И.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что в настоящий момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц.

Таким образом в Псковской области действуют три очага коронавируса: в Плюсском доме-интернате, в ООО «Скангали» в Дедовичах и в Идрицкой средней общеобразовательной школе.

Кроме того, за минувшую неделю в регионе коронавирусной инфекцией заразились 106 детей и подростков.