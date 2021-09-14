Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса обнаружили в Псковской области

14 сентября 2021 года, 09:43

В Идрицкой средней общеобразовательной школе, находящейся в Себежском районе, выявлен новый очаг коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В образовательном учреждении было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом в одном классе. Все остальные факты заболевания COVID-19 в Идрицкой школе не связаны между собой.

И.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что в настоящий момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц.

Таким образом в Псковской области действуют три очага коронавируса: в Плюсском доме-интернате, в ООО «Скангали» в Дедовичах и в Идрицкой средней общеобразовательной школе.

Кроме того, за минувшую неделю в регионе коронавирусной инфекцией заразились 106 детей и подростков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 180 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению
92 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Псковской области за сутки
14 сентября псковичам обещают до 15 градусов тепла
В Псковском районе выявлен новый инфицированный объект АЧС
В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки – Себеж
19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса
Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября
Светофор установят на пешеходном переходе у почтамта в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба
Черное и цветное

Общество
13 сентября 10:28

Черное и цветное

Работы псковских студенток попали на страницы американских журналов моды
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит