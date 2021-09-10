Предвыборная гонка стала главной темой нового выпуска «Псковского телеграма»

Главной темой нового выпуска проекта «Псковский телеграм», который вышел в эфир 10 сентября на сайте Псковского агентства информации, стала предвыборная гонка. Уже через неделю состоятся выборы в Псковское областное Собрание и Государственную Думу.

«На финишной прямой начинается наблюдаться толкотня локтями. Пока одни партии методично работают «в полях», другие систематически теряют кандидатов и заваливают пространство вокруг себя всевозможными петициями», - отмечается в анонсе программы.

Обсудили ведущие и ситуацию в малых партиях. По данным последних опросов ВЦИОМ, некоторые из них имеют шансы на предстоящих выборах.

Увидят зрители программы и эксклюзив — фрагмент видеозаписи разговора губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и журналиста издания Daily Storm. Интервью уже вышло и ведущий программы Антон Сергеев расскажет, как оно родилось.

Новый выпуск «Псковского телеграма» стал юбилейным — 30-м по счёту.