В Пскове стартовал ремонт Рижского проспекта от Юбилейной до Балтийской

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове стартовал ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на и. п. главы администрации города Бориса Елкина.

По его словам, ремонт должен быть окончен в 2022 году. «Но если погода позволит, то основные работы завершим в этом году», – добавил Борис Елкин.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на Рижском проспекте также будут отремонтированы дворовые территории у домов 44а, 62а, 63 и 64а.

В 2020 году рабочие уже отремонтировали часть Рижского проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной, вошедший в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».