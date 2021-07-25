«Ласточки» задерживаются в пути из-за поломки тепловоза

Поезда Санкт-Петербург — Печоры и Псков — Санкт-Петербург задерживаются в пути из-за поломки тепловоза. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Тепловоз, который тянет поезда «Ласточка» по неэлектрифицированному отрезку маршрута, сломался на участке железной дороги между поселком Плюсса в Псковской области и городом Луга в Ленинградской области. который обеспечивает передвижение.

В настоящее время профильный комитет совместно с руководством ОАО «РЖД» прорабатывают оптимальные варианты передвижения встречных поездов по указанному отрезку. Кроме того, рассматривается возможность доставки другого тепловоза.

Отправление вечерней «Ласточки» из Пскова также задерживается.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области приносит извинения за доставленные неудобства. Актуальную информацию о времени прибытия и отправления поездов можно получить на железнодорожных вокзалах.