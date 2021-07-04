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Общество

Вера Емельянова выразила надежду, что образовательный проект «Летний университет» станет ежегодным

4 июля 2021 года, 21:45

Такие масштабные мероприятия, как «Летний университет» нужно проводить ежегодно. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

От губернатора Михаила Ведерникова она поприветствовала участников «Летнего университета» и поблагодарила министерство науки и высшего образования за доверие.

По ее словам, Псковская область — особенный регион, который граничит с тремя государствами. «Наши дорогие соседи, друзья из Белоруссии, сегодня здесь, и мы не сомневаемся, что это надолго, это навсегда и наша смена будет лучшей», – сказала Вера Емельянова.

«И если на Кургане Дружбы в Себежском районе участники Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии встречаются уже в 62-й раз, то и проект «Летний университет» может и должен добиться такого же результата. Главное – поставить такую цель», - отметила вице-губернатор.

В рамках проекта «Летний университет» с 4 по 18 июля 12 университетов из 7 федеральных округов России одновременно примут 675 студентов различных специальностей из вузов Белоруссии.

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