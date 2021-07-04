«Летний университет» торжественно открылся в псковском «Раздолье»

Первый масштабный образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет» торжественно открылся 4 июля в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

На сцене мероприятия состоялось яркое шоу с барабанами, флагами и пиротехникой. После гимна «Летнего университета» было организовано прямое включение 12 городов России — участников проекта. Они поприветствовали друг друга и поделились первыми впечатлениями от мероприятия.

В рамках проекта «Летний университет» с 4 по 18 июля 12 университетов из семи федеральных округов России одновременно примут 675 студентов различных специальностей из вузов Белоруссии.

Помимо Псковского государственного университета, который является координатором проекта, в нем принимают участие Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского, Смоленский государственный университет, Сочинский государственный университет, Южный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н.Туполева, Сибирский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Московский государственный университет пищевых производств.

В течение двух недель студенты из Белоруссии пройдут обучение по 19 дополнительным образовательным программам. Три программы из них будут реализованы в ПсковГУ. Основными направлениями дополнительных образовательных программ университетов-участников являются: информационные системы и технологии, программирование; инженерные науки; биоинженерия и медицина; история; филология; международная журналистика; маркетинг; экономика и управление; туризм и сервис; дизайн; менеджмент; сельское хозяйство; логопедия и дефектология; педагогика.

На каждой из площадок «Летнего университета» для студентов в интерактивном формате пройдут образовательные интенсивы, посвященные компетенциям будущего (Soft skills).Перед студентами выступят известные люди, получившие общественное признание в своей профессиональной среде.

Также все участники проекта «Летний университет» пройдут обучение по программе «Основы социального проектирования». Лекционная часть программы будет проводиться в онлайн-формате координатором проекта – ПсковГУ с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» и Агентством стратегических инициатив.

Практическая часть программы будет проводиться университетами-участниками самостоятельно. При поддержке наставников и представителей индустриальных партнеров студенты разработают социально-ориентированные проекты в профильных сферах. В заключение будет проведен конкурс студенческих проектов среди белорусских студентов-участников проекта. Победители конкурса будут награждены грамотами и поощрительными призами от псковского вуза.

Каждым университетом разработана насыщенная ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона: экскурсии по главным достопримечательностям городов, спортивные и музыкальные мероприятия, посещение мастер-классов и секций по выбору, open-air мероприятия, квесты.