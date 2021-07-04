О задачах масштабного проекта «Летний университет» рассказала замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, сообщает Псковское агентство информации.

По ее словам, одна из целей Союзного государства - создание единого образовательного пространства. «У нас на территории Белоруссии действует два филиала российских вузов, нам показалось, что этого взаимодействия недостаточно. И мы подумали о том формате, который привычен для студентов - летний лагерь, но с образовательным уклоном. Мы даем старт проекту «Летний университет» и принимаем сегодня белорусских студентов», - сказала замминистра.

По словам Натальи Бочаровой, в проект «Летний университет» пригласят не только студентов из Белоруссии. «Новый проект запускается не для того, чтобы он закончился. В России обучаются более 300 тысяч иностранных студентов. Посмотрим, как пройдет мероприятие, и на следующий год мы предложим эту программу не только студентам из Белоруссии, но и учащимся из других стран — нашим соседями по СНГ и ЕАЭС», - отметила она.

Минобрнауки России в Пскове открывает масштабный образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет».

700 белорусских студентов будут проходить интенсивные дополнительные программы, соответствующие их специальностям: от журналистики до биомедицины. Вузы РФ в 12 городах – от Калининграда до Владивостока – подготовили уникальные программы. Цель проекта – формирование стратегических направлений взаимодействия России с Белоруссией в сфере образования и науки.

Координатором проекта выступает Псковский государственный университет.