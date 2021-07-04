Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

О задачах масштабного проекта «Летний университет» рассказала замминистра науки

4 июля 2021 года, 16:12

О задачах масштабного проекта «Летний университет» рассказала замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, сообщает Псковское агентство информации.

По ее словам, одна из целей Союзного государства - создание единого образовательного пространства. «У нас на территории Белоруссии действует два филиала российских вузов, нам показалось, что этого взаимодействия недостаточно. И мы подумали о том формате, который привычен для студентов - летний лагерь, но с образовательным уклоном. Мы даем старт проекту «Летний университет» и принимаем сегодня белорусских студентов», - сказала замминистра.

По словам Натальи Бочаровой, в проект «Летний университет» пригласят не только студентов из Белоруссии. «Новый проект запускается не для того, чтобы он закончился. В России обучаются более 300 тысяч иностранных студентов. Посмотрим, как пройдет мероприятие, и на следующий год мы предложим эту программу не только студентам из Белоруссии, но и учащимся из других стран — нашим соседями по СНГ и ЕАЭС», - отметила она.

Минобрнауки России в Пскове открывает масштабный образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет».

700 белорусских студентов будут проходить интенсивные дополнительные программы, соответствующие их специальностям: от журналистики до биомедицины. Вузы РФ  в 12 городах – от Калининграда до Владивостока – подготовили уникальные программы. Цель проекта – формирование стратегических направлений взаимодействия России с Белоруссией в сфере образования и науки.

Координатором проекта выступает Псковский государственный университет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ролик о Полистовском заповеднике получил приз конкурса «Nespresso Talents 2021»
К акции «Зелёная область» присоединились малыши
Дмитрий Мезенцев: Мы не можем соглашаться с тем, что нашу историю пытаются зачеркнуть
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове пройдет на уличных площадках
Владельцы пострадавших от урагана домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта
Порядка 800 доз «Ковивака» завезут в Псковскую область
Михаил Ведерников: Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено
Динамика распространения коронавируса в Псковской области держится на крайне высоком уровне
Михаил Ведерников - участникам Кургана Дружбы: Мы должны с особым вниманием относиться к тому, что нас объединяет

Комментарии

Авторизация
No comments
Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?