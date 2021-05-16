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Спорт / Рекорды

Гребец из Пскова Павел Сорин поедет на Олимпиаду в Токио

16 мая 2021 года, 18:26

Гребец из Пскова Павел Сорин получил олимпийскую лицензию для участия в Играх в Токио по результатам финальной квалификационной регаты в Швейцарии. Об этом пишет ТАСС.

Павел Сорин выступал с Никитой Моргачевым, Артемом Косовым и Николаем Пименовым в парных четверках. Коллектив показал время 5.50,99 и занял второе место, что гарантировало олимпийскую лицензию.

Всего в Швейцарии российские гребцы завоевали пять лицензий. В частности Василиса Степанова и Елена Орябинская победили в соревнованиях парных двоек, Екатерина Курочкина и Екатерина Питримова - двоек распашных без рулевого. Андрей Потапкин и Илья Кондратьев выиграли заезд мужских парных двоек, Александр Вязовкин показал лучший результат в одиночке.

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