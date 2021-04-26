Объекты Псковского кремля оснастят современными коммуникациями

Троицкий собор, Пороховые погреба, дом причта и другие объекты архитектурного ансамбля Псковского кремля оснастят современными коммуникациями, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» на своей странице в Instagram.

Согласно проекту реставрации планируется модернизация всех сетей: канализации, электро-, газо- и водоснабжения. «В Кремле одна небольшая водоразборная колонка и локальная канализация, отсутствие необходимого объема газоснабжения, отопления. Для такого ансамбля это проблема. Это все нужно модернизировать увеличивать мощности», - отметил генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко.

По его словам, Псково-Печерский монастырь также необходимо оснастить всеми необходимыми коммуникациями. «Это большой ансамбль с огромным количеством объектов. Без канализации, без нормального водоснабжения и электрификации. Нужно подвести необходимые мощности, необходимые коммуникации, сделать благоустройство», - рассказал Денис Василенко.

В планах у организации также реставрация Мальского Спасо-Рождественского монастыря XV века, церковь Спаса Всемилостивого XVIII века в Волышово, церковь Святой Троицы Живоначальной начала XX века в Мелетово.