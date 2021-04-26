В Пскове создали мурал в память о Герое России Романе Соколове

В Пскове создали мурал в память о Герое России, гвардии капитане Романе Соколове, погибшим при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.

Мурал появился на фасаде дома № 4а на улице Индустриальной. Идея его создания, по словам Дениса Иванова, принадлежит псковичам Дмитрию Москвичёву и Максиму Любичанковскому. Художник Павел Дурников нарисовал мурал, а депутат гордумы выступил спонсором.

Ранее на фасаде этого здания была установлена мемориальная доска Герою России Роману Соколову.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище и поступил на службу в псковскую 76-ую дивизию ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года Роман Соколов участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом Мужества. После в составе миротворческих сил он был в Югославии, за что награждён медалью «За боевые заслуги».

С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, ему посмертно было присвоено звание Героя России.