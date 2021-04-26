Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове создали мурал в память о Герое России Романе Соколове

26 апреля 2021 года, 16:43

В Пскове создали мурал в память о Герое России, гвардии капитане Романе Соколове, погибшим при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.

В Пскове создали мурал в память о Герое России Романе Соколове

Мурал появился на фасаде дома № 4а на улице Индустриальной. Идея его создания, по словам Дениса Иванова, принадлежит псковичам Дмитрию Москвичёву и Максиму Любичанковскому. Художник Павел Дурников нарисовал мурал, а депутат гордумы выступил спонсором.

Ранее на фасаде этого здания была установлена мемориальная доска Герою России Роману Соколову.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище и поступил на службу в псковскую 76-ую дивизию ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года Роман Соколов участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом Мужества. После в составе миротворческих сил он был в Югославии, за что награждён медалью «За боевые заслуги». 

С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, ему посмертно было присвоено звание Героя России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове переделывают лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
Объекты Псковского кремля оснастят современными коммуникациями
На VI Псковском марафоне «Псковжилстрой 2021» были обновлены все рекорды
В Псковской области стартовала «Вахта памяти – 2021»
Псковские экспортеры смогут выйти на турецкий рынок
Дом в Печорах залило во время капитального ремонта
«Титан-Полимер» присоединился к Всероссийскому субботнику в Пскове
Новый российский штамм коронавируса обнаружили в Псковской области
Автобусное направление «Санкт-Петербург — Псков» вошло в десятку популярных на майские праздники

Комментарии

Авторизация
No comments
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства
Пришли по адресу

Общество
24 апреля 11:00

Пришли по адресу

Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных