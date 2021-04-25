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Общество

С Вербным воскресеньем поздравил псковичей Михаил Ведерников

25 апреля 2021 года, 14:16

С Вербным воскресеньем поздравил псковичей Михаил Ведерников. Свое поздравление он опубликовал в в instagram-аккаунте.

«Дорогие друзья! Поздравляю всех с Вербным воскресеньем! Главная традиция сегодня – освящать пушистые веточки вербы и приносить их домой. Пусть она подарит вашим домам мир и покой, защитит от всех болезней, невзгод и напастей», - написал он.

Михаил Ведерников также вспомнил замечательное стихотворение Бориса Пастернака, написанное к этому дню.

«Когда на последней неделе

Входил Он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,

Бежали с ветвями за Ним».

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