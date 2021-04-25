Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 41 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

25 апреля 2021 года, 10:58

Более 41 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил в еженедельном видеообращении к жителям региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах Пскова. «Как показала практика, идея оказалась более чем востребованной», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил уверенность, что такими темпами к осени жители региона могут уверенно защититься от заболевания. «Знаю, что некоторые до сих пор по разным причинам со скепсисом относятся к вакцине. Рекомендую обратить внимание, что на неделе Всемирная организация здравоохранения заявила о заинтересованности в более широком использовании «Спутника Ви». Другими словами, уже весь мир однозначно признал нашу вакцину и её эффективность», - отметил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще два жителя Псковской области умерли от коронавируса
Велосипеды от губернатора получили три соцработника Дновского района
С Вербным воскресеньем поздравил псковичей Михаил Ведерников
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
Михаил Ведерников об эпидситуации: Расслабляться сейчас нельзя
Нормативная база по «президентским» выплатам еще разрабатывается
До 30 мая псковичи могут выбрать территории, которые получат финансирование на благоустройство
Псковский губернатор считает ключевым в послании президента изменение бюджетной политики в отношении регионов
Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать туристическую отрасль

Комментарии

Авторизация
No comments
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства
Пришли по адресу

Общество
24 апреля 11:00

Пришли по адресу

Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных