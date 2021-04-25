Более 41 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил в еженедельном видеообращении к жителям региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах Пскова. «Как показала практика, идея оказалась более чем востребованной», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил уверенность, что такими темпами к осени жители региона могут уверенно защититься от заболевания. «Знаю, что некоторые до сих пор по разным причинам со скепсисом относятся к вакцине. Рекомендую обратить внимание, что на неделе Всемирная организация здравоохранения заявила о заинтересованности в более широком использовании «Спутника Ви». Другими словами, уже весь мир однозначно признал нашу вакцину и её эффективность», - отметил губернатор.