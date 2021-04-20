Скорость «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург увеличится до 140 км/ч, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Такая возможность появится после проведения работ на 12 км железнодорожного полотна в регионе, заявил начальник Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Глава региона подчеркнул, что постепенное ускорение движения «Ласточки» сделает условия передвижения более комфортными, а также позволит ввести дополнительную остановку в пути.

Также участники обсудили другие работы, которая компания проводит в регионе. Так, по словам Виктора Голомолзина, инвестиции ОАО «РЖД» в Псковскую область в этом году составят более 8,1 млрд рублей. Основная часть этих средств будет направлена на покупку грузовых локомотивов в депо Великие Луки, а также 33 тепловозов. Новый подвижной состав позволит обеспечить возрастающие объемы грузоперевозок. «Октябрьская железная дорога постоянно работает над увеличением объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом, разрабатывая новые транспортно-логистические услуги. Прирост погрузки на железной дороге в Псковской области в первом квартале 2021 года составил 9%, таких результатов удалось достичь благодаря эффективной совместной работе с Администрацией Псковской области, грузоотправителями и грузополучателями региона. Выгрузка в первом квартале увеличилась на 25%», — отметил Виктор Голомолзин.

Еще один вопрос касался обеспечения антитеррористической транспортной безопасности. Согласно данным компании, в прошлом году на станции Псков было установлено более 60 видеокамер, две рентгеновские установки для досмотра грузов, металлодетекторы и другое специализированное оборудование общей стоимостью 35,4 млн рублей. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость установки периметрового ограждения железнодорожного вокзала Пскова. На что Виктор Голомолзин ответил, что возведение ограждения планируется продолжить после окончания проектно-изыскательных работ. Он объяснил, что задержка вызвана обнаружением объекта культурного наследия. Чтобы продолжить работы теперь требуется дополнительные согласования. Глава региона поручил председателю комитета по охране объектов культурного наследия Вадиму Нэдику оказать максимальное содействие и сопровождение. «Октябрьская железная дорога активно развивается. Для нас крайне важно, что вы, как надежные, стратегические партнеры, при планировании, расчете инвестиций учитываете интересы регионов, в которых работаете, в частности Псковскую область. И мы всегда с удовольствием готовы к новым проектам и гарантируем реализацию и финансирование по тем, которые уже находятся в работе», — заключил Михаил Ведерников.