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Общество

В Порхов приедет Дед Мороз

20 апреля 2021 года, 11:12

Вечером 20 апреля в Порхов приедет главный российский Дед Мороз. Об этом сообщила «Псковской правде» руководитель комитета по культуре администрации Порховского района Светлана Григорьева. Визит связан с продвижением Русских Ганзейских дней, которые пройдут в Великом Устюге 23-25 июля.

В Порхов приедет Дед Мороз

Фото с официального сайта Дома Деда Мороза в Великом Устюге

В Порхове Дед Мороз пробудет два дня. На 21 апреля запланирована официальная часть в администрации района, посещение музея Ганзы, встреча с жителями в библиотеке. 22 апреля Дед Мороз побывает в порховской школе и пообщается с учениками. Так же для него подготовили небольшую экскурсионную программу.

Всего Дед Мороз планирует посетить 16 населённых пунктов, которые входят в Союз русских Ганзейских городов. Кроме Порхова Белозерск, Великий Новгород, Вологда, Вышний Волочек, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Старая Русса, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма.

Как рассказала «Псковской правде» начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина, дата приезда Деда Мороза в Псков пока не определена, программа его визита также ещё прорабатывается. «Он в любом случае приедет до Ганзейских дней в Великом Устюге», - добавила она.

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