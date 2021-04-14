Новый терминал планируют построить в аэропорту Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

- Мы ведем переговоры с потенциальным инвестором. Они планируют построить новый терминал в аэропорту Пскова. Но это не быстрый процесс, - сказал он.

По его словам, создано новое юрлицо -«Аэропорт княгиня Ольга».

- Это позволит субсидировать компанию, вовремя выплачивать зарплаты. Спасибо работникам, которые остались и не ушли работать в другое место.

Напомним, что в новом медиацентре Псковского агентства информации проходит большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона отвечает на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Прямая трансляция пресс-конференции идет на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте». Текстовая трансляция ведется в Telegram-канале «Псковские новости».