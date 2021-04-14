В Москве появится представительство администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

-От этой идеи мы не отказались, - сказал он. - Я еще больше убедился, что такая площадка в Москве нам нужна. Там нам нужен человек, который в статусе вице-губернатора будет общаться и проводить рабочие встречи, переговоры в Правительстве, ведомствах.

По его словам, помещение уже подобрано. Вопрос решится в течение этой недели.

Напомним, что в новом медиацентре Псковского агентства информации проходит большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона отвечает на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Прямая трансляция пресс-конференции идет на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте». Текстовая трансляция ведется в Telegram-канале «Псковские новости».