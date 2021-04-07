Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время

Тестовую эксплуатацию биометрической системы видеоидентификации организуют на улицах Пскова в ближайшее время, заявил руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова и представителей ПАО Сбербанк.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, этот проект призван расширить возможности комплекса «Безопасный город». Так, биометрическая система видеоидентификации позволит искать без вести пропавших людей и тех, кто объявлен в розыск. Специализированные алгоритмы смогут непрерывно собирать данные с любых источников и анализировать их для возможности предотвращения правонарушений. «У нас город с богатой историей. Обидно смотреть, когда граффити некультурного содержания и реклама запрещенных веществ появляется на фасадах домов. Нам хочется, в первую очередь, обеспечить безопасность исторического центра города. Здесь значительные туристические потоки. С точки зрения безопасности система была бы полезна», — подчеркнул глава региона.

Еще одно программное обеспечение, которое представили в рамках совещания, позволит расширить возможности системы «Умный город», которая занимается мониторингом системы автоматизации и управления дорожно-коммунальной техники города и региона. Цель новой программы - повышение эффективности использования спецтехники. В частности, она будет получать информацию о статусе выполнения заданий по уборке с учетом погодных условий. Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что это интересное предложение для региона. Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил оценить проекта на практике: на сколько целесообразно будет использовать этот продукт с экономической точки зрения. Пилотную эксплуатацию программы планируется провести на нескольких маршрутах уборки в центре города.