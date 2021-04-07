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Общество

Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время

7 апреля 2021 года, 15:10

Тестовую эксплуатацию биометрической системы видеоидентификации организуют на улицах Пскова в ближайшее время, заявил руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова и представителей ПАО Сбербанк.

Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, этот проект призван расширить возможности комплекса «Безопасный город». Так, биометрическая система видеоидентификации позволит искать без вести пропавших людей и тех, кто объявлен в розыск. Специализированные алгоритмы смогут непрерывно собирать данные с любых источников и анализировать их для возможности предотвращения правонарушений.

«У нас город с богатой историей. Обидно смотреть, когда граффити некультурного содержания и реклама запрещенных веществ появляется на фасадах домов. Нам хочется, в первую очередь, обеспечить безопасность исторического центра города. Здесь значительные туристические потоки. С точки зрения безопасности система была бы полезна», — подчеркнул глава региона.

Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Еще одно программное обеспечение, которое представили в рамках совещания, позволит расширить возможности системы «Умный город», которая занимается мониторингом системы автоматизации и управления дорожно-коммунальной техники города и региона. Цель новой программы - повышение эффективности использования спецтехники. В частности, она будет получать информацию о статусе выполнения заданий по уборке с учетом погодных условий.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что это интересное предложение для региона. Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил оценить проекта на практике: на сколько целесообразно будет использовать этот продукт с экономической точки зрения. Пилотную эксплуатацию программы планируется провести на нескольких маршрутах уборки в центре города.

Биометрическая система видеоидентификации может появиться на улицах Пскова в ближайшее время

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Были представлены несколько предложений для сферы здравоохранения региона. Например, платформа для оказания телемедицинских консультаций или виртуальный оператор ЦРТ — система, которая может использоваться при работе колл-центров медучреждений.

Отдельно Михаил Ведерников поручил проработать аналитический проект по выявлению юридических лиц, у которых не заключены договоры о вывозе мусора с региональным оператором по обращению с ТКО. Губернатор отметил, что работы по выявлению неплательщиков сейчас особенно актуальна. Кроме того, выявление отходообразователей способствует организации правильной системы утилизации отходов. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:44 07.04.2021

Без вести пропавших уже не найти, в селе же не будет таких инноваций. Заодно все окажемся под колпаком.

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