У псквичей есть шанс сняться во втором сезоне сериала «Эпидемия»

Массовку для съемок во втором сезоне сериала «Эпидемия» ищут в Псковской области, сообщила «Псковской правде» ассистент по актерам второго плана Валентина Аверьянова.

По ее словам, съемки серии запланированы на 18 и 19 апреля и с 15 по 22 мая. Действие будет происходить в деревне родноверов, поэтому претенденты на участие в съемках должны быть без признаков современности.

Записаться в массовку могут жители Пскова, Опочки, Пушкинских Гор и Острова. Всего необходимо 76 человек: 20 мужчин средних лет, пять мужчин постарше, 20 девушек от 20 до 30 лет, 15 женщин от 35 до 60 лет, 15 детей и один мужчина с расписанным торсом (тюремные татуировки).

Мужчины должны иметь бороды, усы и длинные волосы, а женщины - натуральный цвет волос. Кроме того, у претендентов на роль в массовку не должно быть признаков современности: никаких татуажей, пирсинга, шеллака, наращенных ресниц, пластики. Дети и подростки - не современного вида.

Кроме того, Валентина Аверьяновна добавила, что на съёмках в Псковской области будут главные актёры сериала.

Запись на съемки осуществляется в группе во «Вконтакте». Желающим сняться в сериале необходимо добавится в сообщество, а после отправить заявку в обсуждении.

«Эпидемия» — российский научно-фантастический драматический сериал, снятый по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро». В нем рассказывается о смертельном вирусе, который поражает жителей Москвы.

В сериале снимаются Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Юрий Кузнецов и другие известные российские актеры.

Съёмки второго сезона начались 6 апреля. Выход второго сезона запланирован на ноябрь текущего года. Режиссер - Дмитрий Тюрин.