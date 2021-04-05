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Общество

Зоозащитная организация «Шанс» просит помочь в строительстве приюта для животных

5 апреля 2021 года, 20:13

Зоозащитная организация «Шанс» просит помочь в строительстве приюта для животных. Как сообщается в их группе в социальной сети в Вконтакте, «Шанс» объявляет акцию «Стольник».

«Мы в шоке! – написано в группе. - Цены на пиломатериал сильно выросли! Мы взвалили на себя сложнейшую задачу построить приют для бездомных животных, чтобы в Пскове и Псковском районе решать эту проблему. По сути, приют строится не только для животных, а в первую очередь для безопасности людей. Для экологического благополучия в Пскове и Псковском районе».

Организации очень нужна помощь благотворителей. Без поддержки зоозащитникам не потянуть такой проект.

«Кровля лежит на наших плечах как софинансирование проекта, - написано в группе. - Все работы по установке кровли мы делаем своими силами и силами волонтеров -помощников, чтобы экономить средства. Люди, миленькие помогайте. Перечислив 100 рублей или больше (по желанию), вы поможете в строительстве приюта. 100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма поможет изменить ситуацию с бездомными собаками в Пскове. Вместе, мы можем больше».

Реквизиты для оказания помощи:

Карта Сбербанка для сбора пожертвований

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА

5336690106127576

привязана к телефону +7-953-242-26-54

получатель Лариса Сергеевна И.,

PayPal: Mashavelichco@gmail.com

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