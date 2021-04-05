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Общество

У жителей пушкиногорских деревень появилась качественная мобильная связь

5 апреля 2021 года, 19:37

У жителей пушкиногорских деревень появилась качественная мобильная связь. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, с жалобами на качество связи к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратились жители деревни Поляне Пушкиногорского района.

По поручению главы региона на месте была установлена базовая станция радиусом действия 8 км. На ее установку было потрачено более 2,1 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, а передающее оборудование приобрели за счет компании мобильного оператора.

Жители деревни, а их порядка 300 человек, не нарадуются. Говорят, что теперь могут не только говорить по телефону, но и загружать видео, а также звонить с помощью мессенджеров.

Отметим, ранее ближайшая к населенному пункту распределительная точка сотовой связи находилась в 17 км — в Пушкинских Горах.

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