По подозрению в вовлечении в занятие проституцией задержан экс-глава псковской «Родины»

По подозрению в вовлечении в занятие проституцией задержан бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержали Константина Вилкова на территории Ленинградской области в городе Луге.

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 240 УК РФ. Ведётся расследование.

Это не первое уголовное дело, фигурантом которого становится бывший руководитель псковской «Родины». В 2014 году было возбуждено уголовное дело по факту смерти задержанной наркозависимой женщины. В качестве обвиняемых по делу проходили Константин Вилков и трое бывших оперуполномоченных УМВД Пскова. Тогда один фигурантов был приговорён к исправительным работам, а остальные, в том числе Вилков, получили условные сроки.