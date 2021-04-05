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Происшествия / Преступление

По подозрению в вовлечении в занятие проституцией задержан экс-глава псковской «Родины»

5 апреля 2021 года, 11:48

 По подозрению в вовлечении в занятие проституцией задержан бывший руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По подозрению в вовлечении в занятие проституцией задержан экс-глава псковской «Родины»

Задержали Константина Вилкова на территории Ленинградской области в городе Луге.

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 240 УК РФ. Ведётся расследование.

Это не первое уголовное дело, фигурантом которого становится бывший руководитель псковской «Родины». В 2014 году было возбуждено уголовное дело по факту смерти задержанной наркозависимой женщины. В качестве обвиняемых по делу проходили Константин Вилков и трое бывших оперуполномоченных  УМВД Пскова. Тогда один фигурантов был приговорён к исправительным работам, а остальные, в том числе Вилков, получили условные сроки.

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