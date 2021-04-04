Пять городов Псковской области имеют благоприятную городскую среду

В список российских городов с благоприятной городской средой вошли Псков, Великие Луки, Остров, Невель и Гдов. Псковская область по результатам Индекса качества городской среды за 2020 год, которые опубликованы на сайте Минстроя России, получила 176 баллов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации, этот показатель соответствует среднероссийскому индексу качества городской среды. При этом, наиболее благоприятная городская среда по итогам прошлого года зафиксирована в Острове: он набрал 200 баллов. Псков получил 195 баллов по качеству городской среды, Великие Луки — 187 баллов, Невель – 193 балла и Гдов - 189 баллов.

По словам председателя комитета по строительству Псковской области Сергея Грахова, регион действительно выполнил показатель, который был установлен Минстроем России. «Но, несомненно, работать еще есть над чем. Будем планомерно работать, чтобы все города Псковской области попали в список благоустроенных городов. Большую роль и поддержку в этом нам оказывают и сами местные жители, которые формируют ТОСы и благоустраивают свои дворы и общественные территории, участие в голосовании по Формированию комфортной городской среды — это тоже хорошая возможность внести свой вклад в развитие города и региона», — заметил он.

Общее количество городов России с благоприятной городской средой достигло 375, что на 18 городов больше, чем планировалось по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».