Седьмой этап Кубка России по ралли пройдёт в Пустошкинском районе с 22 по 25 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной Федерации автоспорта Псковской области. Гонка «Голубые Озера-2021» также станет первым этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Заявки на участие в ралли организаторы принимают до 18:00 16 апреля. В настоящее время известны только два экипажа: из Республики Карелия в составе Александра Нифонтова (Сортавала) и Сергея Пюннонена (Петрозаводск) на автомобиле ВАЗ 2105 и Из Санкт-Петербурга в составе Александра Ржевкина и Александра Андреева на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO X. Общий список участников со стартовыми номерами будет опубликован 19 апреля. Регистрация экипажей состоится с 22 по 23 апреля.

Тестовые заезды пройдут по предварительной записи 22 апреля. 23 апреля также состоятся проверки и ознакомление с трассой.

Сама гонка начнется 24 апреля в 10:00, когда стартует первый экипаж. В 13:30 на центральной площади в Пустошке состоится официальная церемония открытия ралли. Награждение победителей пройдет вечером того же дня.

В этом ралли гонщикам предстоит преодолеть 201,72 километр, 82,35 км из которых - скоростные участки.

План обеспечения безопасности соревнования разрабатывают служба безопасности и комиссар по маршруту Федерации автомобильного спорта Псковской области совместно с МО МВД России «Себежский».