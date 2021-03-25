Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» учреждено в Псковской области

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» было учреждено на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующе поправки внесены в закон «О наградах Псковской области» 25 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Претендовать на звание смогут работники профильных организаций всех форм собственности, привлекающие население Псковской области к занятию спортом, пропагандирующие здоровый образ жизни, а также развивающие детско-юношеский спорт и спорт высших достижений. Награда может быть присвоена и за подготовку сборных команд для участия в официальных соревнованиях и квалифицированных кадров для сферы физкультуры и спорта.

В течение календарного года звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» могут получить только три псковича. Награждённым также выдают денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей и нагрудный знак.