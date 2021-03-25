Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Подсветку псковских памятников отключат во время акции «Час Земли»

25 марта 2021 года, 13:32

Архитектурную подсветку некоторых псковских памятников отключат во время акции «Час Земли», сообщили «Псковской правде» в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Подсветку псковских памятников отключат во время акции «Час Земли»

Международная экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30. Подсветку на это время отключат в ансамбле Псковского кремля, Доходном дом Батова, который располагается на улице Ленина, 8. Не будут подсвечены крепость и усадебные дома в Изборске. 

Также комитет написал обращения в Псковскую и Великолукскую епархии с предложением присоединиться к акции.

Директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев рассказал корреспонденту «Псковской правды», что находящиеся в его ведении памятники также будут участвовать в акции. По его словам, список объектов, которые отключат, пока не сформирован, но там, где это можно будет сделать, подсветку уберут на час.

Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете, целью которой является привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Впервые в России акция прошла в 2009 году. Сейчас в ней участвуют миллионы россиян, которые в назначенное время гасят свет в своих домах. Также гаснут подсветки многих знаковых зданий и сооружений в Москве и других субъектах нашей страны.

В 2021 году акция посвящена открытости экологической информации и ее доступности для населения. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Бюджет Псковской области увеличился почти на три миллиарда рублей
Девять раз штрафовали УГХ Пскова за ненадлежащее содержание дорог
Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса
В Великих Луках открылся еще один детский сад
Еще пять пешеходных переходов в Пскове могут ликвидировать
Коронавирус унес жизни еще трех жителей Псковской области
На 210 тысяч жителей Пскова приходится 115 тысяч автомобилей
В Москве задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников
Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

Комментарии

Авторизация
No comments
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?
Жизнь в картинках

Общество / Знай наших!
23 марта 11:08

Жизнь в картинках

Иллюстрации псковской художницы украшают издания по всему миру
Экосуббота прошла в Пскове

Общество / Экология
22 марта 18:00

Экосуббота прошла в Пскове

«Экосуббота» — это не просто разовые акции, это постоянный контроль за территорией, за средой обитания