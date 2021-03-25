Подсветку псковских памятников отключат во время акции «Час Земли»

Архитектурную подсветку некоторых псковских памятников отключат во время акции «Час Земли», сообщили «Псковской правде» в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Международная экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30. Подсветку на это время отключат в ансамбле Псковского кремля, Доходном дом Батова, который располагается на улице Ленина, 8. Не будут подсвечены крепость и усадебные дома в Изборске.

Также комитет написал обращения в Псковскую и Великолукскую епархии с предложением присоединиться к акции.

Директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев рассказал корреспонденту «Псковской правды», что находящиеся в его ведении памятники также будут участвовать в акции. По его словам, список объектов, которые отключат, пока не сформирован, но там, где это можно будет сделать, подсветку уберут на час.

Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете, целью которой является привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Впервые в России акция прошла в 2009 году. Сейчас в ней участвуют миллионы россиян, которые в назначенное время гасят свет в своих домах. Также гаснут подсветки многих знаковых зданий и сооружений в Москве и других субъектах нашей страны.

В 2021 году акция посвящена открытости экологической информации и ее доступности для населения.