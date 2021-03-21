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Общество

Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области во второй половине дня

21 марта 2021 года, 12:16

Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области во второй половине дня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня днем местами по Псковской области, преимущественно по западным районам области, сохранится сильный снег, мокрый снег, во второй половине дня ожидается налипание мокрого снега на провода», - говорится в сообщении Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим ведомство рекомендует псковичам плотно закрыть окна в домах, а также держаться подальше от деревьев. По возможности, не выезжать в город. Если всё же пришлось выйти на улицу, то передвигаться необходимо осторожно и внимательно смотреть по сторонам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по телефону «01», «112» или «101».

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