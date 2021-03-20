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Общество

Около 180 спортсменов собрали в Пскове соревнования по дзюдо памяти героев 6-й роты

20 марта 2021 года, 12:13

Около 180 спортсменов собрали межрегиональные соревнования по дзюдо, посвященные памяти героев шестой роты, которые проходят 20 марта в спорткомплексе «Олимп», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Открыл турнир председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации и города Пскова Александр Гаврилов.Он напомнил, что «турнир, посвящённый героической и трагической дате» проходит в Пскове 21-й раз. «Подвиг 6 роты – пример героизма, сродни подвигу наших героев Великой Отечественной войны, пример верности долгу, чести и доблестного служения своей Родине», - подчеркнул председатель комитета.

Участники мероприятия почтили память десантников минутой молчания. Прозвучал гимн Российской Федерации, а также неофициальный гимн воздушно-десантных войск «Синева».

На открытии турнира выступили спортсменки школы «Бригантина». Затем начались соревнования по дзюдо. В них примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 16 лет из Ленинградской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода.

По итогам чемпионата участники получат повышение спортивного мастерства и разряды.

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