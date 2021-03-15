В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта

Всего в этом году отремонтируют 1,216 км проспекта. В зону ремонта вошли участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.

В настоящее время дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. После они приступят к срезке изношенного асфальта и замене разбитого бортового камня на новый. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя «Горводоканал» заменит водопровод. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона.