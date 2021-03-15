В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Всего в этом году отремонтируют 1,216 км проспекта. В зону ремонта вошли участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.
В настоящее время дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. После они приступят к срезке изношенного асфальта и замене разбитого бортового камня на новый. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя «Горводоканал» заменит водопровод. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона.
Перекрывать Октябрьский проспект полностью не планируются. Движение автотранспорта будет организовано по одной полосе.
Работы проводятся подрядной организацией ООО «Дорожный отряд» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила около 112 млн рублей, большая часть из которых направлена из федерального бюджета.
Работы планируется завершить до 31 августа.