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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта

15 марта 2021 года, 15:30

В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Всего в этом году отремонтируют 1,216 км проспекта. В зону ремонта вошли участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.

В настоящее время дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. После они приступят к срезке изношенного асфальта и замене разбитого бортового камня на новый. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя «Горводоканал» заменит водопровод. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона.

В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В Пскове начался ремонт Октябрьского проспекта

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Перекрывать Октябрьский проспект полностью не планируются. Движение автотранспорта будет организовано по одной полосе.

Работы проводятся подрядной организацией ООО «Дорожный отряд» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила около 112 млн рублей, большая часть из которых направлена из федерального бюджета. 

Работы планируется завершить до 31 августа.

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