Информационные щиты в память о жертвах и героях войны появятся на дорогах Псковской области

Информационные щиты появятся на дорогах Псковской области в память о жертвах и героях Великой Отечественной войны, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

Стенды расскажут псковичам о памятных местах и людях, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Например, будет информация о псковских деревнях, где людей морили голодом, расстреливали и заживо сжигали, а также о Героях СССР Клавдии Назаровой, Матвее Кузьмином, Илье Коровине, Никандре Васильеве, Константине Будькове. Подробную информацию об этих событиях и героях можно получить по QR-коду, который будет указан на стенде.

Всего планируется установить 12 щитов. Они расположатся в местах, где происходили значимые события.

Так, пять знаков повесят на федеральных трассах: А212 «Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой», Р23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия», М9 «Балтия». Остальные семь появятся на региональных дорогах: Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, Порхов — Успенье, Новгородка — Пушкинские Горы, Ольша — Велиж — Усвяты — Невель, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Белоруссия. Соответствующее решение приняла рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Псковской области.

Установку специализированных знаков планируется закончить до 1 мая. Работа проводится по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.